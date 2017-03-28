Минск, 28 марта, 2017, 19:02 — ИА Регнум.



Kremlin.ru Владимир Путин, Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал президента Российской Федерации Владимира Путина «родным братом» и заявил, что скоро проведет с ним переговоры. Такое заявление Лукашенко сделал сегодня, 28 марта, на встрече с послом Армении в Белоруссии Арменом Хачатаряном, сообщает агентство БЕЛТА.

Лукашенко начал с того, что ненавидит каких бы то ни было посредников в переговорах. «Ненавижу посредников. Потому что они вокруг Белоруссии, сколько я президентом, столько и ходят — то миротворцы, то посредники, то с Евросоюзом, то еще с кем-то», — прямо сказал белорусский президент.

Далее он подчеркнул, что в российско-белорусских отношениях совершенно нет никакой надобности прибегать к помощи каких-то посредников.

Белорусский лидер заявил, что у него хорошие отношения с Путиным: «Мы родные братья, нам делить нечего. Я ему как-то публично сказал — может быть, еще будет время, когда придется спиной к спине стать и отстреливаться, ну, как военные люди говорят».

Он подчеркнул, что в скором времени может состояться его встреча с Путиным. «И подберем время, встретимся. Если есть какие-то проблемы, мы их решим. Без посредников мы решим вдвоем, и нам не надо никакое посредничество», — сказал Лукашенко. По всей видимости посол Армении намекал на то, что его страна может выступить посредником в решении некоторых российско-белорусских споров.

Напомним, отношения между Москвой и Минском далеко не безоблачны. Белорусская сторона отказывается платить за российский газ установленную контрактом цену и платит ту цену, которую считает приемлемой. Накопился уже существенный долг за российский газ, который Минск не собирается погашать.

Также Белоруссия ввела безвизовый режим сразу с несколькими десятками стран, среди которых есть те, у которых нет безвизового режима с Россией. В итоге Москва была вынуждена восстановить пограничный контроль на белорусской границе, чтобы пресечь незаконное проникновение в страну граждан третьих государств.

Постоянно возникают трения в вопросе экспорта из Белоруссии продукции сельского хозяйства. Дело в том, что страны, попавшие под российское продовольственное эмбарго, ввозят свою продукцию в РФ через Белоруссию под видом белорусской.