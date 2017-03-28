Ташкент, 28 марта, 2017, 18:48 — ИА Регнум. Сенат парламента Узбекистана в ходе пленарного заседания сегодня, 28 марта, утвердил закон о ратификации Договора с Россией о развитии военно-технического сотрудничества (ВТС). За утверждение закона о развитии ВТС члены Сената проголосовали единогласно, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Военная техника на Параде Победы в Москве, 9 мая 2016 года

Перед голосованием сенаторы в своих выступлениях подчеркивали, что сотрудничество между Узбекистаном и Россией имеет давние корни, обе страны связывают общая история и память, Россия является основным торговым партнером Узбекистана, также страны имеют давние традиции по сотрудничеству в военной сфере.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, президент России Владимир Путин дал распоряжение Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству подписать договор с Узбекистаном о развитии военно-технического сотрудничества по предложению российского правительства.

В рамках договора стороны могут осуществлять взаимные поставки продукции военного назначения, которая включает вооружение, военную технику, работы, услуги, результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них (интеллектуальную собственность), и информацию в военно-технической сфере.

Также стороны намерены выполнять работы по обслуживанию и ремонту вооружения и военной техники и оказывать военно-техническую помощь.

Узбекистан и РФ также могут создавать совместные предприятия и производства по разработке, производству, ремонту, модернизации и утилизации продукции военного назначения.