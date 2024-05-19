Дакка, 28 марта, 2017, 18:46 — ИА Регнум. По меньшей мере четыре человека погибли в Бангладеш в результате затопления парома, перевозившего около 80 человек, 28 марта сообщает Reuters.

Shahnoor Habib Munmun Бангладешский паром

Инцидент произошел на реке Пангучи в районе города Багерхат, в 370 километрах к юго-западу от столицы страны Дакки, сообщили представители полиции. Спасатели обнаружили тела четырех погибших женщин, 18 человек, в основном женщины и дети, считаются пропавшими без вести.

Правоохранительные органы считают, что причиной затопления парома стали его перегруженность и сильное течение реки. Команда спасателей продолжает поисковые работы.

Напомним, в южных регионах Бангладеш очень часто фиксируют несчастные случаи на реках. Порой количество жертв превышает сотни человек. Паромы часто переполнены, что и является наиболее распространенной причиной несчастных случаев. В 2012 году на реке Мегхна на юге Бангладеш затонул паром, перевозивший около 200 пассажиров. 150 человек пропали без вести.