Вашингтон, 28 марта, 2017, 18:44 — ИА Регнум.

Командующий Вооруженными силами военного блока НАТО и США в Европе генерал Кёртис Скапаротти заявил, что Россия превратилась из партнёра в антагониста США. Такое заявление Скапаротти сделал сегодня, 28 марта, в ходе слушаний в комитете палаты представителей Конгресса США по делам Вооруженных сил.

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«Россия превращается из партнёра в антагониста по мере того, как она стремится вернуть свои позиции в мире», — прямо сказал генерал Скапаротти.

Кроме того, главком НАТО в Европе призвал США укрепить связи со странами Прибалтики и Турцией, а также не забывать об Украине.

Напомним, после воссоединения Крыма с Россией и начала гражданской войны на Украине западные страны объявили Россию своим врагом. Они утверждают, что Крым был «аннексирован», а гражданскую войну на Украине развязала Россия и до сих пор активно поддерживает одну из сторон.

При этом Запад предпочитает игнорировать реальность, в которой Крым сам решил свою судьбу абсолютно демократическими способами, а народные республики Донбасса восстали против тирании и борются за подлинную демократию против нацистского мятежа.

Тем не менее руководство военного блока НАТО приняло решение существенно усилить военное присутствие альянса у границ с Россией. Именно Североатлантический альянс планомерно двигает свою военную инфраструктуру к границам России, а не наоборот. При этом НАТО постоянно твердит, что Россия — враг и агрессор.