Донецк, 28 марта, 2017, 18:43 — ИА Регнум. До конца 2017 года власти ДНР погасят задолженность по заработной плате перед горнякам всех государственных угледобывающих предприятий. Как сообщает ДАН, об этом сегодня, 28 марта, заявил глава ДНР Александр Захарченко.

Михаил Труфанов. Шахтёр. 1959

«До конца этого года будет выплачена полностью задолженность по всем государственным угледобывающим предприятиям», — пообещал Захарченко.

По его совам, в 2016 году властям ДНР удалось сократить задолженность по зарплатам в госсекторе от пяти до полутора месяцев. При этом Захарченко не назвал сумму задолженности перед шахтерами.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля 2017 года министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заверил, что правительство полностью погасило долги по зарплатам перед шахтерами. «На сегодня задолженности по зарплате нет», — сказал Насалик.

Он напомнил, что в бюджете 2017 года выделено 1 млрд грн. (36,8 млн долл) на модернизацию и техническое переоснащение шахт. «Я оптимистично смотрю на развитие угольной отрасли. Мы поставили задачу увеличить добычу угля практически на 60−80%, и совместными усилиями нам удастся достичь такого результата», — отметил Насалик.

Кроме того, 28 марта Государственная служба статистики Украины проинформировала, что по состоянию на 1 марта 2017 года общая задолженность по выплате заработной платы выросла на 4,6% и на конец февраля составила 1995,3 миллионов гривен (73,4 млн долл.).

Отмечается, что сумма задолженности по зарплате на экономически активных предприятиях в феврале увеличилась на 8,8% и на 1 марта года составила 946,9 миллионов гривен (34,8 млн долл.). При этом в Госстате зафиксировали увеличение задолженности по заработной плате в Ровненской области в три раза. В Хмельницкой области увеличение составило 68,3%, в Черкасской — 44%, в Луганской — 14,2%, в Запорожской — 5,9%, в Ивано-Франковской — 5,8%, в Днепропетровской — 5,6%, в Закарпатской — 4,2% и в Киеве — 12,3%.

При этом задолженность сократилась в Черновицкой области на 67,2%, в Тернопольской — на 54,5%, в Волынской — на 42%, Полтавской — на 8,1%, Сумской — на 4,7%, Херсонской — на 4,6%, Черниговской — на 3,4% и Львовской — на 3%. Ранее, в 2015 году на Украине долги по зарплате достигали 2 млрд грн. (73,6 млн долл.).

Напомним, 15 марта Захарченко заявил об отправке в Российскую Федерацию пробной партии угля, добытого в ДНР. «Сегодня первые 95 вагонов (угля) уже ушли. Это пробная партия… Да, это нелегкий процесс, он займет до трех месяцев. Да, есть проблемы и со сбытом, и с определенными видами документации, но штаб работает практически круглосуточно … Давайте вспомним, куда эта продукция исторически уходила ранее. Она уходила в Россию», — считает Захарченко.