Москва, 28 марта, 2017, 18:37 — ИА Регнум.



Tercenter.ru Страны ЕАЭС

Запуск Евразийского экономического союза в 2015 году совпал с неблагоприятной экономической ситуацией как в странах-участницах союза, так и на внешних рынках. Однако именно развитие в рамках единого интеграционного проекта позволило странам-участницам союза быстрее преодолеть негативные экономические тенденции и выйти на позитивную динамику развития. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 28 марта заявила министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Татьяна Валовая во время пресс-конференции об итогах вступления Армении и Киргизии в Евразийский экономический союз.

«И в 2015, и в 2016 году наш анализ совершенно чётко показывал, что если бы не было Евразийского экономического союза, экономические показатели наших государств были бы гораздо хуже. Мы очень удовлетворены тем, что данные 2016 и начавшегося 2017 года подтверждают правильность наших прогнозов», — заявила Валовая.

В то время как в 2015 году ВВП ЕАЭС сократился на 2,3%, в 2016 году сокращение составило уже 0,1%. При этом за прошлый год наблюдался рост ВВП по трем странам-участницам союза: Армении, Казахстана и Киргизии, констатировала она.

В свою очередь, если за 2015−2016 годы взаимная торговля стран-членов ЕАЭС сокращалась из-за падения цен на энергоресурсы и замедления экономического роста, то сейчас наметился тренд на увеличение взаимной торговли — в январе 2017 года торговля увеличилась на 38,1% по сравнению с январем 2016 года.

При этом даже в 2015 и 2016 году сокращение взаимной торговли было существенно меньше, чем сокращение торговли с третьими странами. Так, в 2015 году взаимная торговля сократилась на 25,5%, торговля с третьими странами — на 33,6%. В 2016 году эти числа составили соответственно 6,7% и 12%.

«Наша взаимная торговля меньше подвержена конъюнктурным факторам, включая падение цен на энергоресурсы, потому что у неё более стабильная и сбалансированная структура, чем наша торговля с третьими странами», — объяснила Валовая.

«Мы, надеемся, преодолели тенденцию сокращения взаимной торговли. Но что ещё более важно — «взрывное» увеличение в январе 2017 года подтверждает, что мы уже можем констатировать выход нашего экономического развития ЕАЭС на позитивную тенденцию. Растёт экономика и растёт взаимная торговля», — указала министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК.

На 2017 год ЕЭК прогнозирует рост ВВП союза практически на 0,9%. Такую же позитивную динамику ожидают в 2018 и 2019 году, подчеркнула Валовая.

Основания для такой уверенности дают показатели за минувший год по промышленному производству и сельскому хозяйству. В целом рост промышленного производства в рамках ЕАЭС составил 0,9%. При этом наиболее позитивная динамика наблюдается именно в странах, которые вступили в ЕАЭС относительно недавно. В частности, по Армении рост промышленного производства составил 6,7%, а по Киргизии — 4,9%.

Валовая отметила, что в рамках структуры взаимной торговли машиностроение занимает очень высокий показатель в сравнении с внешней торговлей. «Мы действительно торгуем машино-технической продукцией. Машиностроение, химическая промышленность, металлургия — традиционные отрасли, которые внутри востребованы гораздо в большей степени, чем вовне», — подчеркнула эксперт.

Даже в большей мере выделяются успехи сельского хозяйства: оно росло даже в кризисный 2015 год, когда сокращалось промышленное производство. Так, в 2015 году ВВП промышленное производство в целом по ЕАЭС сократилось на 3,4%, а сельскохозяйственное производство, наоборот, выросло на 2,6%. В 2016 году рост отрасли достиг уже 4,5%.

«Создание Таможенного союза, единого экономического пространства с единой системой технического регулирования, фитосанитарных и ветеринарных мер и взаимное признание всех наших выдаваемых сертификатов, — в целом, несмотря на то, что существуют точечные вопросы, как система это дало бурный рост в торговле сельскохозяйственной продукции», — заявила Валовая, отметив, что наиболее впечатляющий рост наблюдается за последнее время в Армении.

Наконец, наметился прогресс и в отношении легкой промышленности, где особенно показательны примеры Белоруссии и Кыргызстана.

«Цифры показывают две тенденции: действительно, благодаря созданию Единого экономического пространства, доступ государств к единому рынку с минимальным количеством изъятий и ограничений, остающихся барьеров, все наши экономики достаточно быстро начинают получать от этого преимущество. Это тенденция для всех пяти государств», — подытожила Валовая.

«Мы также очень чётко видим по итогам 2016 года интеграционный эффект, который получили новые государства-участники ЕАЭС — это Армения и Киргизия. Это говорит не только о том, что эти страны сделали правильный экономический выбор, присоединяясь к союзу, но и говорит о том, что для того, чтобы активно и дальше получать всё новые преимущества от интеграции, эту интеграцию следует развивать и углублять», — добавила она.

28 марта в мультимедийном центре ЕЭК состоялась видеоконференция, в ходе которой член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике ЕЭК Татьяна Валовая рассказала об итогах вступления Армении и Киргизии в Евразийский экономический союз, возможностях роста экономик и интеграционном потенциале ключевых отраслей стран ЕАЭС.