Киев, 28 марта, 2017, 18:38 — ИА Регнум. Россия заинтересована в дискредитации переговоров в Минске и «нормандского формата». Об этом 28 марта в Киеве во время подхода к СМИ заявила представитель Украины гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе, первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко, передает ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Прикрытие

«Минский процесс полностью привязан к «нормандскому формату», потому что именно «нормандский формат» дает импульс для работы минских групп. Сегодня мы видим серьезное торможение работы минских групп. Обратите внимание, что на прошлой неделе в Париже должна была состояться такая долгожданная встреча заместителей министров иностранных дел в «нормандском формате», на которой должны были подытожить то, что сделано после последней встречи министров и, собственно, показательно, какая страна туда не делегировала своего представителя — Российская Федерация, которая заинтересована и в дискредитации «нормандского формата» и в дискредитации минского процесса», — сказала Геращенко.

Она сообщила, что Россия не собирается покидать Донбасс. «Сегодня РФ не собирается выходить из Донбасса и, наоборот, мы видим очень опасные процессы— интеграция «оккупированных» территорий Донецкой и Луганской областей к России. Российская Федерация «пускает все больше метастаз на оккупированные» территории, начиная с признания документов. Речь идет не только о признании так называемых паспортов, это, по сути, признание институтов власти этих квази-государств и создание предпосылок для национализации имущества. После признания документов, через месяц мы видим рейдерский захват украинских предприятий. Все это очень опасные тенденции, очень серьезные угрозы, которые стоят сегодня перед имплементацией Минских соглашений, и мы видим нарушение всех ключевых блоков, начиная от обстрелов. Каждый день гибнет мирное население, идут страшные обстрелы Авдеевки», — заявила Геращенко.

Политик предложила создать на экологически важных объектах Донбасса «хабы» безопасности с участием Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и Красного Креста. «На Донбассе может возникнуть настоящая гуманитарная катастрофа, потому что обстреливаются объекты инфраструктуры, которые имеют важно экологическое значение, например, Донецкая фильтровальная станция. Пока не принимаются предложения относительно того, что вокруг таких экологически опасных объектов должны быть созданы специальные «хабы» безопасности при участии Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, Красного Креста, чтобы они никогда не обстреливались и были в зоне полной безопасности», — считает Геращенко.

По ее словам, российская сторона проигнорировала последнюю встречу в «нормандском формате», «поскольку не собирается выполнять Минские соглашения». «Я поддерживаю позицию, что должна быть активизация «нормандского формата», но не собрание ради собрания, когда РФ заявляет что за имплементацию Минских соглашений, но ничего не делает в этом направлении. Туда надо выходить с очень четким мониторингом невыполнения и решением, что делать с этими нарушениями, и четким планом, что делать дальше. Ключевое — это первый пункт (Минских соглашений), который касается вопросов безопасности. Он нарушается каждый день. Я не знаю, когда произойдет эта встреча, но для меня важно, чтобы встреча в «нормандском формате» была не ради встречи. Тут верная позиция украинской стороны — встречаться ради того, чтобы услышать, что одна сторона не собирается ничего выполнять, что она делает вид, что ее там нет. Она рассказывает, что там нет никаких военных, что там нет ее оружия, что «Грады» нашли в шахте, весь это бред нет смысла выслушивать в очередной раз. Нужна встреча, на которой должны быть четко зафиксированы нарушения, невыполнение РФ ни одного пункта Минских соглашений и четкий план, что делать дальше», — заявила Геращенко.

Вице-спикер проинформировала, что в плену ДНР и ЛНР остаются 118 украинских силовиков и гражданских. «К сожалению, мы видим торможение процесса освобождения заложников. Это все требует очень серьезной реакции мира ‑ и стран «нормандского формата», и США, и ЕС. Завтра в Минске пройдет встреча всех четырех подгрупп — гуманитарной, политической, экономической и по безопасности. В гуманитарной подгруппе мы находимся на том этапе, когда будет определена мониторинговая миссия верховного комиссара ООН по правам человека, которая должна зафиксировать условия тех людей, которые совершили преступления против Украины, которые сейчас находятся в тюрьмах, СИЗО и которых мы готовы ради освобождения заложников передать другой стороне, но которые отказываются туда переезжать. Таких людей несколько сотен. Собственно, из-за недоверия сторон было принято решение, что именно международная гуманитарная организация должна сделать верификацию этого отказа. ОРДЛО (отдельные регионы Донецкой и Луганской областей) категорически отказались от привлечения к вопросу освобождения заложников Международного комитета Красного Креста, поэтому было принято компромиссное решение о миссии ООН по правам человека. Для них это первая подобная история, и с этим есть определенные сейчас технические сложности», — пояснила Геращенко.

«Поверьте, мы, украинская сторона, идем на очень серьезные компромиссы и готовы к важным шагам только для того, чтобы вытянуть наших ребят. К сожалению, их количество увеличивается — 118, и за счет военных, и за счет гражданских увеличивается. Также завтра в Минске будут обсуждаться вопросы пропавших без вести. Тут мы провели серьезную работу с СБУ и имеем на сегодня в списке пропавших без вести 418 человек. Это также гражданские и военные», — подытожила Геращенко.

Ранее, 1 февраля 2017 года, представитель главы ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик заявил, что на переговорах в Минске стороны договорилась об обмене поименными списками людей.

«В гуманитарной сфере важным положительным элементом является обмен поименными списками лиц, удерживаемых в связи с конфликтом. В настоящее время списки верифицируются сторонами», — сказал Сайдик, отказавшись уточнить количество удерживаемых лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ДНР потребовала от Украины вернуть 525 человек, а ЛНР — 378.

Напомним, 24 марта в Париже главы МИД Украины, Германии и Франции провели встречу в рамках «нормандского формата» переговоров. На мероприятии не было главы МИД РФ Сергея Лаврова. Представители дипломатических ведомств трех стран обсудили подготовку встречи на уровне глав МИД стран «нормандского формата», а также гуманитарные, политические и вопросы безопасности по ситуации на Донбассе.

«Россияне не приехали,… но на своем уровне мы обсудили всё, что могли. Все вопросы и все детали, над которыми работают много времени группы (подгруппы Трехсторонней контактной группы — прим. ИА REGNUM ) в Минске», — рассказал первый замминистра иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

«Но если не будет России за столом переговоров на моем уровне, то все, что мы можем между собой (ОБСЕ, Франция, Германия, Украина) — это обсудить пути, но мы не можем знать, будет ли придерживаться Россия того, о чем мы все договариваемся между собой», — рассказал Пристайко.