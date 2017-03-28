Киншаса, 28 марта, 2017, 18:30 — ИА Регнум.



Ana_Cotta Конго

Останки двух сотрудников ООН обнаружены жителями деревни в центральном районе Демократической Республики Конго, заявил представитель Конго, 28 марта сообщает Reuters.

Министр связи Конго Ламберт Менде сообщил, что жители деревни обнаружили три тела — двух европейцев и одного конголезца — недалеко от того места, где исчезла группа экспертов ООН.

Менде заявил, что, скорее всего, тела принадлежат сотрудникам ООН, однако правительство Конго все еще ожидает результатов судебно-медицинской экспертизы.

Поскольку другие европейцы не числятся пропавшими без вести в данном районе, существует высокая вероятность того, что тела принадлежат похищенным сотрудникам ООН, заявили официальные представители Конго.

Представители ООН пока не подтвердили информацию об обнаружении тел своих сотрудников.

Напомним, 13 марта стало известно о похищении в Конго шести человек, включая двух сотрудников ООН, гражданина США Майкла Шарпа и гражданку Швеции Зайду Каталан. Похищение произошло в районе деревни Нгомбе.