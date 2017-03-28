Ярославская область, 28 марта, 2017, 18:25 — ИА Регнум. 27 марта на заседании собрания представителей Борисоглебского муниципального района был избран глава районной администрации. Депутаты избрали на этот пост Владимира Попова, который ранее являлся избранным на прямых выборах главой администрации.

Борисоглебский-район.рф Поселок Борисоглебский

За Владимира Попова проголосовало 8 из 12 депутатов районного собрания. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в Борисоглебском местном отделении «Единой России», изначально фракция единороссов в собрании представителей планировала не поддерживать кандидатуру Владимира Попова. Но после речи в поддержку Владимира Попова, сказанной лидером ярославских «единороссов» председателем Ярославской областной думы Михаилом Боровицким депутаты изменили свое мнение.

«Да, была группа депутатов, которая не хотела поддерживать мою кандидатуру, но потом они осознали, что были не правы. Планов на новый срок у меня много, очень много вопросов надо решать. Из самых крупных — необходимо построить школу в Вощажниково, надо сделать стадион в райцентре, проект уже готов. Стадион есть и сейчас, но он скорее напоминает картофельное поле, будем производить реконструкцию. Очень много вопросов которые надо решать», — рассказал Владимир Попов.

Владимир Попов был избран главой Борисоглебского муниципального района в марте 2012 года, тогда его кандидатуру выдвинула партия «Справедливая Россия». До избрания Владимир Попов работал менеджером в ООО «Сервис Транс».