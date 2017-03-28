Москва, 28 марта, 2017, 18:18 — ИА Регнум. Технологии Росатома позволят повысить качество и надежность работы городских систем водоснабжения. Как рассказала в ходе круглого стола на форуме NDEXPO-2017 первый заместитель генерального директора по стратегии и организационному развитию машиностроительного дивизиона Росатома — АО «Атомэнергомаш» Ксения Сухотина, АЭМ развивает сотрудничество с «атомными» ЗАТО по созданию эффективных систем управления муниципальным водным хозяйством.

Rosatom.ru IV Международный форум «NDExpo-2017 — Высокие технологии для устойчивого развития». Москва, 20 — 22 марта 2017 года

Выступая на круглом столе «Бизнес-проекты на основе передовых городских технологий», она отметила, что в числе предложений, которые компания прорабатывает со своими партнерами — создание и управление водоподготовительными комплексами для производства питьевой воды, технические решения для очистки производственных и муниципальных сточных вод и другие. По ее словам, в отраслевую проектную группу «Чистая вода» входят 11 организаций ГК «Росатом» во главе с АЭМ, компетенции которых позволяют осуществлять комплексный подход к модернизации систем водоснабжения и водоочистки.

Преимуществами, которые получают муниципальные образования в результате такого сотрудничества, являются повышение эффективности работы городского водного хозяйства, внедрение автоматизации, снижение энергопотребления, увеличение поступлений в муниципальный бюджет. «Применение новейших установок водоподготовки поможет модернизировать старые, исчерпавшие свой ресурс системы водоканалов отраслевых предприятий и моногородов, обеспечить безопасное водоснабжение промышленных и отраслевых предприятий на территориях ЗАТО, снизить затраты, а также привлечь инвестиции в инфраструктуру водных хозяйств», — отметила Ксения Сухотина.

Водоподготовительные комплексы и системы водоочистки, разработанные предприятиями АО «Атомэнергомаш», широко применяются в атомной и тепловой энергетике, газовой и нефтехимической промышленности. В частности, они установлены на Нововоронежской и Ростовской АЭС, реализуются проекты производства выпарных комплексов для нефтехимического комбината по переработке углеводородного сырья в Тобольске, солезавода в Калининградской области и др.

«В настоящее время используется ряд референтных технологий очистки воды, большинство из них общеизвестно, однако основная трудность при внедрении — это правильный инжиниринг и подбор технологических режимов, — рассказал ИА REGNUM руководитель направления «Чистая вода» проектного офиса департамента стратегии и развития дирекции по стратегии и организационному развитию акционерного общества «Атомэнергомаш», кандидат технических наук Дмитрий Репин. — Например, общеизвестно, что главная проблема в Подмосковье — это обезжелезивание, технология такой очистки довольно проста (окисление железа и перевод в нерастворимую фазу с дальнейшим отстаиванием или фильтрацией), но, тем не менее, даже недалеко от столицы нашей Родины из кранов продолжает течь рыжая вода. Между тем капитальные затраты на установку обезжелезивания невелики — так установка на 2400 м³/сутки, способная снабжать город с населением в 10 000 человек, стоит не более 15−20 миллионов рублей. Основное отличие в установках водоподготовки — это аппаратное исполнение, решение вопроса надежности, резервирования. Мы предлагаем не просто новый агрегат, а некий комплексный подход. В силу специфики атомной отрасли мы можем самостоятельно выполнить большое количество переделов — это наука и инновации, проектирование, собственные производственные мощности. За счет этого мы можем сделать наше предложение более привлекательным».

«Основная проблема современных городских систем водоснабжения, — отметил Репин, — заключается в том, что они должны быть ориентированы на снижение операционных расходов. Вот в этом мы как раз можем ощутимо помочь, у нас есть для этого определенные и экономически выгодные решения».

«Опыт по внедрению этих технологий, причем не в области атомной энергетики, нами уже наработан, — подчеркнул эксперт. — Кстати, как ни удивительно это звучит, но мы в области водоустановок работаем вообще не на атомную отрасль. Два крупных российских отраслевых предприятия, с которыми мы работаем по этой теме, — АО «СвердНИИхиммаш» и АО «ВНИИАМ». Последними выполнен проект по водоподготовительной установке и конденсатоочистки для первого современного российского нефтеперерабатывающего комплекса «ТАНЕКО», где создана одна из первых установок на основе интегрированной мембранной технологии. АО «СвердНИИхиммаш» сейчас реализует два проекта — для Газпрома (по выпариванию) и для компании «Сибур». Так что технологии, рассчитанные на предприятия отрасли, мы отрабатываем вне отрасли — мы ориентированы на внешний рынок».

«Если говорить отдельно о ЗАТО и ЖКХ в них, то там стимулов что-либо делать три, — пояснил руководитель направления «Чистая вода» проектного офиса департамента стратегии и развития дирекции по стратегии и организационному развитию акционерного общества «Атомэнергомаш». — Во-первых, достаточно высокий износ уже установленных мощностей. Это касается, кстати, большинства городов, а не только ЗАТО, и приводит к тому, что начинают резко повышаться операционные расходы (на текущий ремонт, поддержание рабочего состояния и т.д.). Во-вторых, происходит постоянное повышение требований к качеству сбрасываемой воды. Это особенно актуальный стимул, так как 2017 год назван в России Годом экологии. В-третьих, срабатывает экономический стимул, который требует выгодной эксплуатации, прежде всего. А у нас сейчас ситуация у всех водоканалов похожая — они на грани убыточности. Данные предприятия чаще рассчитывают просто на выживание и никак не на прибыль. Мы предлагаем относиться к водоканалам как к объекту предпринимательства, способному приносить доход (пусть небольшой, но тем не менее), как это происходит, например, в некоторых европейских странах. Реализуется это за счет внедрения инноваций, повышения культуры эксплуатации, а с нею эффективности и прибыли — при использовании нашего комплексного подхода».

«Если обсуждать наш потенциальный рынок, то он делится на две части. Первая — промышленный сегмент, в котором мы исторически и работаем. Именно там используются более дорогие решения, требующие большего количества переделов. И вторая часть — городской сегмент. Напомню, что в ЖКХ требования к воде более простые, а в промышленности они зачастую более сложные. Поэтому инжиниринговые компании с такими, как у нас технологиями, имеют преимущества, им есть что предложить из своего опыта», — резюмировал Дмитрий Репин.