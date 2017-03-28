Ташкент, 28 марта, 2017, 18:24 — ИА Регнум. Спецпредставитель президента России по культурно-гуманитарному сотрудничеству Михаил Швыдкой принял участие в открытии Центра русского языка в Ташкенте, передает корреспондент ИА REGNUM.

Phone86 Узбекско-русский и русско-узбекский разговорник

В Центре будет проводиться обучение студентов, а также повышение квалификации педагогов русского языка и литературы. В дальнейшем на его базе планируется развивать сетевые совместные образовательные программы между университетами России и Узбекистана.

Центр оснащен современным мультимедийным оборудованием, установлена спутниковая антенна, подключенная к российским каналам, создана мини-библиотека.

«Знаменательно, что открытие Центра проходит в день, когда два премьера-министра наших стран обсуждают в Москве очень широкую повестку дня, где гуманитарные вопросы также занимают очень важное место», — отметил Швыдкой в ходе церемонии открытия.

«Я надеюсь, что в ходе предстоящего визита президента Узбекистана в Москву вопросы гуманитарного сотрудничества также найдут свое достойное место», — добавил Швыдкой.

Он отметил, что «Центр открывается в стране, где с русским языком, культурой, литературой связаны многие поколения узбекских граждан»: «Для узбеков очень часто познание многих предметов было связано со знанием русского языка и, по моему ощущению, и сейчас русским языком владеют очень многие».

Швыдкой также подчеркнул, что «за последние 20 лет мы в России стали серьезно относиться к изучению узбекского языка».

"В этом смысле хочу отметить открытие кафедры узбекского языка в Московском лингвистическом университете, в МГУ, МГИМО», — указал спецпредставитель президента РФ.

В свою очередь заместитель министра высшего и среднего специального образования Узбекистана Маджит Каримов отметил, что «двусторонние связи России и Узбекистана во всех сферах находятся на весьма высоком уровне». «Открытие Центра является еще одним свидетельством расширяющихся и укрепляющихся связей между двумя странами, он будет способствовать созданию прочных дружеских отношений», — подчеркнул Каримов.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, открытие Центра русского языка в Ташкенте состоялось в преддверии официального визита президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Российскую Федерацию.