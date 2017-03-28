Чебоксары, 28 марта, 2017, 18:23 — ИА Регнум. В столице Чувашии внесли изменения в положение о вопросах налогового регулирования. В «целях стимулирования инвестиционной деятельности» от уплаты земельного налога будут освобождены организации, занимающиеся производством молочной продукции, если они вложат в развитие предприятия более 300 млн рублей инвестиций. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, соответствующее решение было одобрено сегодня, 28 марта, на городском собрании депутатов Чебоксар.

Endre Majoros Молоко

В пояснительной записке отмечается, что решение принимается «в целях стимулирования инвестиционной деятельности в городе Чебоксары». Согласно документу, от уплаты земельного налога освобождаются организации, занимающиеся производством молочной продукции, зарегистрированные на территории города и привлекающие не менее 300 млн рублей инвестиций. Данная льгота будет действовать в течение всего срока окупаемости инвестиционного проекта, но не более чем пять лет со дня её получения. Отметим, что в настоящее время такие предприятия платят 50% начисляемого налога за землю.

В администрации Чебоксар считают, что это решение будет способствовать снижению темпов роста цен на молочную продукцию. По данным мэрии, по итогам 2016 года рост потребительских цен на сливочное масло составил 29%, молоко — 22%, сметану — 15%, сыры — 12%. Всего на территории Чебоксар зарегистрировано семь предприятий, занимающихся производством молочной продукции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чувашии в 2016 году инфляция составила 4,1%. В том числе продовольственные товары подорожали на 2,9%, непродовольственные — на 5,8%, стоимость услуг выросла на 3,4%. В структуре продуктов питания в 2016 году более всего подорожали молоко и молочная продукция (на 15,7%), мороженое (на 15,2%) и сыр (на 10,7%). В январе 2017 года производство молока в хозяйствах всех категорий составило 29,2 тыс. тонн (100,01% к январю 2016 года).