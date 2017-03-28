Ярославль, 28 марта, 2017, 18:05 — ИА Регнум. Внучка первого мэра Ярославля Екатерина Волончунас планирует принять участие в выборах депутатов муниципалитета Ярославля. 28 марта она подала заявление на участие во внутрипартийном предварительном голосовании «Единой России». Свою кандидатуру она выдвинула в 10 избирательном округе Кировского района Ярославля.

Фото страницы Екатерины Волончунас «В контакте» Екатерина Волончунас

«Для меня выдвижение на предварительном голосовании — это, в первую очередь, возможность провести стоящую кампанию для того, чтобы достойно представлять интересы Кировского района и молодого поколения на муниципальном уровне. Так как для участия в праймериз не имеется возрастного ценза (за исключением преодоления совершеннолетнего порога), — это шанс посоревноваться как с молодыми кандидатами, так и с опытными политиками и попробовать свои силы на настоящей политической арене. Желаю всем участникам голосования удачи и достижения поставленных целей», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM Екатерина Волончунас.

Екатерина Волончунас родилась в Ярославле в 1994 году, в 2012 году окончила школу и поступила на юридический факультет ЯрГу им. П.Г. Демидова, с 2013 года является помощником депутата Ярославской областной думы, активистом «Молодой Гвардии «Единой России». Как рассказала корреспонденту ИА REGNUM Екатерина Волончунас, семья поддерживает ее выдвижение.

Виктор Волончунас — первый мэр Ярославля, возглавлял Ярославль с 1989 по 2012 год, в 1995, 1999, 2003 и 2008 годах избирался на прямых выборах мэром Ярославля, в 1996 и 2000 годах избирался депутатом Государственной Думы Ярославской области, в 2012 году был избран депутатом муниципалитета Ярославля, в 2013 — депутатом Ярославской областной думы. В настоящее время — заместитель председателя регионального парламента, председатель попечительского совета Фонда капитального ремонта. Его сын Дмитрий Волончунас — отец Екатерины — работал в городских предприятиях ОАО «Ярославльводоканал» и в АО «Ярославльзаказчик».

В случае успеха Екатерины Волончунас на выборах, это будет вторая политическая династия в городе после семьи Галагаевых: Владимир Галагаев был депутатом Ярославской областной думы, а его сын Роман является депутатом муниципалитета.

Кроме Екатерины Волончунас на внутрипартийное предварительное голосование «единороссов» заявилось 44 кандидата. В том числе, действующие депутаты муниципалитета Ярославля Евгений Баранов, Игорь Бортников, Роман Галагаев, Андрей Золотовский, Вадим Канашкин, Дмитрий Кузьмин, Андрей Лихачев, Сергей Смоленский, Миша Халтян, а также секретарь городского политсовета «Единой России» Артур Ефремов и помощник члена Совета Федерации Анатолия Лисицына Дмитрий Соколов.