Красноярск, 28 марта, 2017, 17:48 — ИА Регнум.

Глава города Красноярска Эдхам Акбулатов представил депутатам Красноярского городского Совета отчет об итогах деятельности исполнительных органов муниципальной власти в 2016 году. Он содержал в себе информацию об итогах социально-экономического развития города и реализации муниципальных программ, об основных приоритетах развития Красноярска на ближайшую перспективу. Отдельный раздел выступления был посвящен стратегическим перспективам развития Красноярска.

Департамент информационной политики администрации города Красноярска Глава Красноярска выступил с отчетом о деятельности администрации

По словам главы города, 2016 год стал для Красноярска непростым, однако благодаря поддержке федерального центра, краевой власти и лично губернатора Красноярского края Виктора Толоконского, совместным усилиям муниципалитета и всего городского сообщества город не стоял на месте, а продолжал развиваться.

«Возводились новые жилые дома и социальные объекты. Развернулась работа на стройках Универсиады. Развивалось муниципально-частное партнерство, — сказал он. — В городе появлялись новые скверы и общественные пространства. Продолжилась реконструкция важнейших транспортных артерий столицы края. Сохранилась устойчивая тенденция роста населения. С другой стороны, в минувшем году обострился ряд важных проблем, волнующих горожан, в сфере жилищно-коммунального хозяйства, экологии, поиска новых источников экономического роста и пополнения городской казны, качества работы подрядчиков на строительстве и ремонте важных муниципальных объектов. Но, несмотря на самые непростые вызовы, красноярцам удалось сохранить важнейший фактор устойчивого развития города — стабильность».

Помимо итогов прошлого года, Эдхам Акбулатов подробно остановился на темпах развития города за прошедшую пятилетку. Как подчеркнул в выступлении мэр, одна из важных достигнутых целей — формирование в Красноярске сообщества инициативных горожан. Подтверждение тому — создание Общественной палаты города, работа по гражданско-патриотическому воспитанию школьников и студентов регионального отделения Всероссийской общественной организации «Трудовая доблесть России», а также новый формат Городского форума, который благодаря участию красноярцев превратился в открытую лабораторию, где моделируется будущее Красноярска в самых разных спектрах — от создания бренда города до обустройства общественных пространств. Так, в 2014 году именно на площадке городского форума было принято решение проводить конкурс на самый благоустроенный район. За три года на конкурс поступило более 7900 заявок от коллективов, жителей многоквартирных домов и частного сектора, учебных заведений, общественников и красноярцев, которым не безразлична окружающая нас среда.

В качестве примера формирования в Красноярске сообщества инициативных горожан Эдхам Акбулатов привел и разработку комплексного плана создания в столице края доступной среды на 2017−2019 годы. В работе над планом принимали участие общественники, представители объединений инвалидов.

«В 2012 году мы ставили перед собой цель — организовать между муниципалитетом и городским сообществом открытый диалог, образно говоря, создать улицу с активным двусторонним движением. Не всё, но многое у нас получилось. И в своей работе я, прежде всего, опираюсь на эту «партию неравнодушных красноярцев», — резюмировал Эдхам Акбулатов.

Представляя отчет, глава города перечислил и ряд конкретных показателей социально-экономического развития Красноярска за последние пять лет. Так, за этот период в мегаполисе построено 3,7 млн квадратных метров жилья. При поддержке федерального и краевого бюджетов в городе досрочно реализована программа по переселению из ветхого и аварийного жилья 1 412 семей. Кроме того, реновация городских территорий ведется в сотрудничестве с бизнесом в рамках проекта развития застроенных территорий. Начиная с 2012 года, в городе было построено 29 и модернизировано 12 детских садов, открыты школы №152 и №153, каждая вместимостью 1 тыс. мест. Построен корпус гимназии №9, девять школьных зданий капитально отремонтировано. За последние пять лет частью спортивной инфраструктуры Красноярска стали 250 многофункциональных спортивных площадок, спортивные залы на улице Говорова и в поселке Песчанка. Был построен акробатический манеж, реконструирован один из старейших стадионов города — стадион «Динамо».

В городе велась системная работа по модернизации транспортной инфраструктуры и, прежде всего, по строительству первого транспортного кольца. В 2012 году проведены реконструкция развязки на пересечении улиц Воронова и Краснодарской, ремонт улиц Взлетная, Линейная, 4-я Дальневосточная, обустроены въезды в микрорайон Солнечный. В 2013 году знаковыми объектами стали комплексно реконструированные улицы Тотмина и Высотная, в 2014 — участок улицы Молокова от улицы Шахтеров до улицы Батурина. В 2015 году был открыт 4-й мост через Енисей, реконструирована улица Дубровинского, введен в эксплуатацию путепровод в районе проспекта Авиаторов, впервые за много лет был отремонтирован мост «777». В прошлом году мы завершили комплексную реконструкцию проспекта Свободный, улицы Мужества. Финишировало строительство дорог в жилых районах «Слобода Весны» и «Утиный Плес», было открыто движение по многоуровневой развязке на 2-й Брянской. Все эти объекты сегодня являются неотъемлемыми элементами транспортной инфраструктуры города.

Эдхам Акбулатов подчеркнул, что в целом успешная реализация проектов строительства жилья, спортивной, социальной, дорожно-транспортной инфраструктуры, стала возможна, в том числе, благодаря принятому Генеральному плану развития Красноярска до 2033 года и согласованному с ним пакету градостроительных документов.

Значительный сегмент доклада был посвящен обеспечению устойчивого функционирования и развитию бюджетной системы города. К примеру, за пять лет проведения электронных торгов муниципалитету удалось сэкономить более 3 034 млн рублей, в 2016 году сумма экономии составила почти 459 млн рублей.

Особое внимание было уделено вопросам экологии, вопросам жилищно-коммунального комплекса, в том числе взаимодействию с СГК, Жилфондом, Краскомом.

Отдельно глава города остановился на вопросах благоустройства Красноярска. В течение пяти лет в городе за счет бюджетных средств, за счет привлечения бизнес-сообщества было благоустроено, отремонтировано более 150 скверов, парков, зеленых уголков и общественных пространств. Благодаря поддержке известного мецената, Почетного гражданина города Красноярска Хазрета Совмена реализованы такие значимые для красноярцев проекты как реконструкция парка имени 1 мая, обустройство парка имени 400-летия Красноярска, открытие мемориального комплекса, посвященного 70-летию Победы, и много других инициатив.

В своем выступлении глава города подчеркнул, что реальным инструментом в работе по формированию бюджетной политики города стал механизм муниципально-частного партнерства (МЧП). К 2016 году в Красноярске сформировался целый портфель проектов МЧП и концессионных соглашений в сфере строительства, образования, общественного питания, транспорта, благоустройства.

В своем выступлении Эдхам Акбулатов уделил внимание и таким вопросам, как поддержка молодых красноярцев, создание возможностей для раскрытия творческого потенциала юных сибиряков, развитие в Красноярске инклюзивного образования.

В завершение отчета мэр акцентировал внимание на целом ряде важнейших для развития Красноярска задач, достичь которые у города есть возможности уже в ближайшие пять лет.

Среди них:

— Модернизация транспорта. К Универсиаде планируется обновить муниципальный общественный транспорт не менее чем на 120 автобусов. К работе по модернизации подвижного состава должны подключиться и частные перевозчики;

— Новые транспортные магистрали и развязки. В ближайшие годы в Красноярске должно быть отремонтировано около 75 улиц и проспектов, в общей сложности должно быть обновлено 111 километров городских дорог и магистралей;

— Благоустройство Красноярска. Только в этом году благодаря поддержке федерации и края более 200 городских дворов получат вторую жизнь. Продолжится работа по созданию зеленого каркаса Красноярска. Планируется, что в ближайшие годы в городе будет сформировано не менее 20 скверов и парков во всех районах, начнётся благоустройство енисейских набережных;

— Освещение. В этом году будет запущен проект «Вечерний Красноярск», который предусматривает как модернизацию уличного освещения, так и проведение совместно с собственниками масштабной работы по подсветке 117 зданий;

— Снос ветхого жилья. «Благодаря последним решениям, которые приняты по инициативе губернатора и депутатов Законодательного Собрания края, городу выделено 1,5 млрд рублей на продолжение бюджетных программ по переселению граждан, проживающих в аварийном жилье. При этом муниципально-частное партнерство в рамках проекта развития застроенных территорий станет здесь магистральным направлением работы», — отметил Глава города. Так, в ближайшие два года запланировано расселить почти 1300 семей. Только в 2017 году за счет сотрудничества с бизнесом в рамках проекта развития застроенных территорий планируется преобразить еще 18 территорий города;

— Центры притяжения. Продолжится работа по созданию в столице края новых точек притяжения, которые станут своеобразными центрами культурной, спортивной, общественной жизни не только для новых, но и для уже существующих микрорайонов Красноярска. Мэр подчеркнул, что городу важно для сбалансированного развития появление планетариев, аквапарков, физкультурно-оздоровительных комплексов.

Завершая отчет, Эдхам Акбулатов обратился к предпринимателям, представителям науки, социальной сферы и культуры, работникам коммунальной сферы и транспорта, общественникам Красноярска, ко всем горожанам: «В 2019-м году наш город примет участников и гостей Универсиады из десятков стран мира. За событиями, которые будут происходить в нашем городе, будут следить сотни миллионов людей на планете. Давайте сделаем так, чтобы Красноярск запомнился каждому из них сильным, уверенным, динамично развивающимся мегаполисом. Потому что именно преобразование Красноярска станет главным наследием Универсиады, наследием, которое будет служить и нашему поколению, и поколению наших детей. Верю, вместе мы сможем достичь этой цели, и у нас будут новые поводы для гордости за Красноярск!».