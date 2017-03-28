Радио REGNUM: второй выпуск за 28 марта
Москва, 28 марта, 2017, 18:06 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
- Минобороны РФ заявило о провоцировании США гонки вооружений;
- МИД Ирана предложил России использовать базы для борьбы с терроризмом;
- Дик Чейни назвал «влияние России на выборы в США» актом войны;
- Госдеп США объяснил, кто был инициатором новых санкций против РФ;
- В РФ открыта горячая линия по контролю за ценами на еду и лекарства;
- Центробанк России планирует завершить «очистку» банковского сектора в ближайшие два-три года.
Выпуск на сайте https://regnum.podster.fm/255