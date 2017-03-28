Эр-Рияд, 28 марта, 2017, 18:26 — ИА Регнум. Россия и Саудовская Аравия, два крупнейших мировых экспортера нефти, сегодня сотрудничают по соглашению о сокращении объемов добычи черного золота. Однако обе эти страны преследуют совершенно противоречащие друг другу цели на нефтяном рынке. В итоге интерес одной стран может быть принесен в жертву. Об этом сегодня, 28 марта, пишет агентства Reuters.

Gazprom-neft.ru Добыча нефти

Два крупнейших мировых экспортера черного золота посредством сделки по сокращению объемов добычи энергоносителя хотят реализовать сразу две задачи: сделать цены на нефть вновь высокими и увеличить свои доли на рынке за счет увеличения экспорта. Речь идет об увеличении поставок, в первую очередь, в Азию. Это самый крупный регион мира по импорту энергоносителей, в частности нефти.

Однако, по мнению издания, это две совершенно несовместимые задачи. Поэтому встает вопрос: какая из двух целей в конечном счете будет реализована? И как много времени пройдет, пока Россия и Саудовская Аравия поймут, что их амбиции противоположны друг другу.

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Обе эти страны — крупнейшие поставщики черного золота в Азию. Но после начала действия сделки у Москвы и Эр-Рияда появилось немало проблем. Дело в том, что соглашение об уменьшении объемов производства нефти было заключено ОПЕК и еще 11 странами, не входящими в картель, в конце ноября 2016 года, и предполагает сокращение добычи в общей сложности на 1,6 млн баррелей за первые полгода 2017 года. Сделка дала первоначально небольшой толчок нефтяным ценам. Поэтому теперь соглашение может быть продлено до конца текущего года.

Но вместе с тем появляется другая проблема. Сокращая собственное производство, а значит, и экспорт нефти, ОПЕК и другие нефтепроизводители открывают дорогу в Азию другим поставщикам нефти, которые не связаны обязательствами о сокращении добычи.

«Согласно данным таможни Китая за февраль, как только ОПЕК и единомышленники сократили производство, их соперники начали свободно качать столько нефти, сколько захотели», — отмечает издание.

В целом для Саудовской Аравии важнее, скорее, сохранить свою долю рынка, чем добиться значительного повышения цен на нефть. В то же время есть такие страны, которые готовы пойти на сокращение своей доли рынка взамен на повышение цен на нефть. Например, Саудовская Аравия, но в целом это, скорее, исключение из правил.

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Между тем азиатский нефтяной рынок, в частности Китай, постепенно завоевывает Бразилия. Так, за первые два месяца 2017 года она увеличила поставки нефти в КНР более чем на 60%. Объемы экспорта составили 3892 тыс. баррелей нефти в сутки. Наблюдается рост экспорта черного золота в Азию и из Великобритании.

Кроме того, рост производства нефти в США по-прежнему держит ОПЕК и его союзников в напряжении. В феврале 2017 года американские производители сланцевой нефти экспортировали в Азию примерно по 950 тыс. баррелей в сутки. С другой стороны, если ОПЕК продолжит сокращать добычу нефти, то это возымеет определенный эффект, так как рынок приблизится к балансировке.

Примечательно, что западные СМИ в последнее время часто пишут о том, что членам ОПЕК и их союзникам стоит продлить действие сделки, так как это способствует повышению цен на нефть. Тем временем американские нефтяники, которые и так постоянно увеличивают производство, при высоких ценах на нефть способны относительно быстро запускать буровые установки и добывать еще больше нефти. Что, безусловно, способствует обвалу цен на нефть.

Между тем, как ранее писало ИА REGNUM, члены ОПЕК и страны, не входящие в картель, последнее время, действительно, говорят о том, что были бы не против продлить действие сделки. Никакой определенности по этому поводу еще нет. Решение будет принято в мае на заседании ОПЕК. Как отмечал глава Минэнерго РФ Александр Новак, решение о продлении соглашения может быть принято на основании анализа четырех факторов: ситуация на рынке, ситуация с коммерческими запасами, баланс спроса и предложения, а также эффективность действующей договоренности. Но говорить об этом пока рано.