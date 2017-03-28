Вашингтон, 28 марта, 2017, 18:23 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Компания Ford инвестирует $1 млрд 200 тыс. в развитие своего производства в штате Мичиган, 28 сообщает Associated Press.

Читайте также: Ford Focus оказался лидером среди иномарок в России

Часть средств будет направлена на завод по производству двигателей, на котором планируют создать еще 130 рабочих мест.

В 2018 году Ford планирует направить $850 млн на модернизацию сборочной линии в Мичигане, где производят автомобили Ford Ranger и Ford Bronco.

$150 млн будут направлены на завод Romeo Engine, расположенный в районе Детройта. Еще $200 млн направят на развитие центра по обработке данных.

Читайте также: Ford инвестирует 600 млн евро в завод в Саарлуи

Напомним, 28 марта власти штата Мичиган должны одобрить в отношении компании Ford налоговые инвестиционные льготы в размере $30 млн.