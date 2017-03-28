Кишинёв, 28 марта, 2017, 17:28 — ИА Регнум. Премьер-министр Молдавии Павел Филип в рамках визита в Киев для участия в саммите глав правительств стран-членов ГУАМ провел встречи с украинским и грузинским коллегами. Как сообщили 28 марта корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе молдавского правительства, с украинским премьером Владимиром Гройсманом Филип обсудил активизацию двустороннего партнерства и выполнение «дорожной карты» молдавско-украинского сотрудничества на 2017 год.

Kmu.gov.ua Владимир Гройсман и Павел Филип

Речь шла о взаимном признании прав собственности, завершении процесса демаркации госграницы и эксплуатации Днестровского гидроэнергетического комплекса. Павел Филип отметил важность сотрудничества двух стран в целях обеспечения защиты экосистемы реки Днестр. «В этой связи будет подписано совместное обращение к Европейской комиссии с просьбой о помощи в определении взаимовыгодных решений по эксплуатации Днестра», — сообщили в правительственной пресс-службе.

Справка ИА REGNUM :

В начале февраля 2017 года группа молдавских, приднестровских и украинских экологических организаций направила в ЕС, ОБСЕ ООН и другие международные организации письмо с жесткой критикой проекта строительства Украиной шести новых ГЭС в верхнем течении Днестра. Как сообщил директор Международной экологической ассоциации охраны Днестра «Эко-Тирас» Илья Тромбицкий, «строительство обезводит Днестр и убьёт его экосистемы», а также несёт угрозу безопасности всему региону. Он добавил, что данные действия противоречат международным обязательствам Украины и даже подписанным Киевом и Кишиневом соглашениям об ассоциации с ЕС. В обращении отмечается, что реализация украинских планов приведет к засухе и повышению температуры в регионе, а значит — к еще большему обмелению реки, которая служит основным источником воды для 3 млн жителей Молдавии и более 1 млн жителей Одесской области.

Кроме того, Филип и Гройсман обсудили «координацию действий, необходимых для начала совместного контроля на таможенных постах», в том числе на приднестровско-украинской границе, что по факту означает введение полной блокады Приднестровской Молдавской Республики.

На встрече с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили молдавский премьер приветствовал завершение процесса либерализации визового режима с ЕС для граждан Грузии, подчеркнув, что это «является шагом на пути к достижению европейского курса страны».

Он отметил «хорошее сотрудничество» между Молдавией и Грузией в том что касается «европейской интеграции» и призвал к обмену опытом в этой области, в том числе в рамках «Восточного партнерства».

Филип рассказал о заинтересованности Молдавии в перенятии «успешной практики Грузии по реформированию системы правосудия, внутренних дел, обороны, а также по диверсификации источников энергии, стимулированию экспорта и привлечению инвестиций». В конце встречи молдавский премьер пригласил своего своего грузинского коллегу совершить рабочий визит в Молдавию.