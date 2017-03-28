Санкт-Петербург, 28 марта, 2017, 18:17 — ИА Регнум. Комитет по печати и взаимодействию со СМИ правительства Санкт-Петербурга сообщил дату проведения в 2017 году праздника выпускников петербургских школ «Алые паруса». Его проведение назначено на пятницу, 23 июня 2017 года.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Праздник «Алые паруса»

Эта дата определена постановлением правительства Санкт-Петербурга №48 «О проведении в 2017 году праздника выпускников петербургских школ «Алые паруса».

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Напомним, масштабный праздник выпускников «Алые паруса» в 2016 году был проведен в центре Санкт-Петербурга уже в 12-й раз. Праздник ежегодно привлекает окончивших школы молодых людей, теперь уже не только из Петербурга, но и из других регионов страны. В прошлом году на «Алых парусах» побывало свыше миллиона участников и гостей из числа горожан и туристов.

Праздник выпускников «Алые паруса» стал победителем фестиваля EuBea2016 в номинации «Best events», — лучшее городское событие Европы. Как сообщалось в августе 2016 года, власти Санкт-Петербурга рассмотрят вопрос о замене шведского парусника Tre Kronor в качестве главного символа праздника выпускников «Алые паруса» на российское учебное судно «Юный Балтиец».