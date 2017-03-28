Ярославль, 28 марта, 2017, 17:28 — ИА Регнум. УФСИН России по Ярославской области и Торгово-промышленная палата региона подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном Управлении УФСИН.

76.fsin.su Производство в колонии Углича

В Ярославской области на территории пяти колоний действуют производственные предприятия. Исправительные учреждения УФСИН России по Ярославской области предоставляют услуги по деревообработке, металлообработке, пошиву швейных изделий, производству рабочей обуви.

«Мы делаем продукцию для различных предприятий области, но имеем желание еще больше загрузить свои производственные мощности и надеемся, что Торгово-промышленная палата расскажет про нас своим партнерам и они смогут организовать свой бизнес на базе наших учреждений», — сказала корреспонденту ИА REGNUM главный инженер Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ярославской области полковник внутренней службы Марина Смирнова.

«Мы были поражены, как расширились возможности учреждений УФСИН. У них есть как классические производства колоний, так и необычные. Самая традиционная для них сфера — пошив спецодежды. Им гражданское предприятие привозит материалы, а в колонии только шьют. А есть производства, где все делается в колониях. Например, очень востребованное направление — изготовление деревянных срубов и домов. Очень перспективное направление — это изготовление светодиодных светильников», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM президент Торгово-промышленной палаты региона Сергей Кузенев.

В ближайшее время ЯрТПП на профильных комитетах расскажет своим членам о возможностях исправительных учреждений и включит их продукцию на выставках, которые проходят при участии Торгово-промышленной палаты.