Грозный, 28 марта, 2017, 18:08 — ИА Регнум.

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает участие в выборах президента РФ в 2018 года действующего главы государства Владимира Путина обязательным. Все граждане России должны ради своей стабильности призвать его к участию в выборах. Такое мнение высказал Кадыров в интервью «Интерфаксу», сообщили ИА REGNUM 28 марта в пресс-службе главы и правительства региона.

Kremlin.ru Владимир Путин и Рамзан Кадыров

«…мы с вами, весь российский народ, не должны ждать принятия Путиным решения об участии в выборах президента страны. Важно, чтобы мы с вами твердо заявили, что ни при каких обстоятельствах не позволим нашему национальному лидеру даже помышлять о том, чтобы не пойти на выборы», — заявил чеченский лидер.

При этом он отметил, что заслугами Путина перед всем российским народом является то, что он сумел в условиях жестких экономических санкций сохранить экономическую стабильность в стране, а также усилить ее обороноспособность и выстроить надёжную линию противодействия политике Запада.

«Если будет стабильность без новых переломных моментов, все остальное можно решить. Иначе будущее России можно легко предсказать, но я не желал бы об этом даже теоретически говорить», — отметил Кадыров.

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Напомним, выборы президента РФ состоятся в 2018 году. Первый тур будет проходить 11 марта 2018 года. Предусмотрен и второй тур, который будет назначен, если ни один из кандидатов на пост главы государства не наберет 50% голосов плюс один голос.