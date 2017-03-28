Москва, 28 марта, 2017, 17:40 — ИА Регнум. До конца 2019 года в Москве планируется построить 49 отелей на 7,8 тыс. номеров. Об этом сегодня, 28 марта, заявил заместитель мэра по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин, сообщили в Мосстройкомплексе.

Rakoon Отель в Москве

По его словам, «в среднем в Москве в год сдается в эксплуатацию 7−10 гостиниц. Так, в 2016 году было открыто восемь отелей на 1387 номеров, а в 2017 году планируется ввод 11 гостиниц на 2840 номеров. В 2018 году планируется ввести 27 гостиничных комплексов.

Хуснуллин напомнил, что в городе действует отраслевая схема размещения гостиниц, которая учитывает поток туристов в Москву.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году Москва приняла почти 17,5 млн туристов. В столичном департаменте национальной политики, межрегиональных связей и туризма считают, что в 2017—2018 годах количество туристов будет увеличиваться. В 2017 году прогнозируется 18,3 млн туристов, в 2018 году — 19,5 млн туристов.

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