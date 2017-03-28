Латвия, 15 декабря, 2012, 11:52 — ИА Регнум. Oдновременно с выборами в самоуправления 1 июня 2013 года необходимо провести референдум о введении евро. Таково мнение депутата Сейма Латвии от фракции " Центр согласия " Андрея Элксниньша, сообщает 15 декабря корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу ЦС.

Аргументы Элксниньша сводятся к следующему: "Введение единой валюты Европейского Союза (ЕС) - это важнейшее событие не только для экономики Латвии, но и значимый политический, социальный и культурно-исторический аспект дальнейшего существования государства. Поэтому перед тем, как устанавливать 1 января 2014 года как срок введения евро, премьер-министр Домбровскис должен выяснить мнение общества и получить мандат на соответствующие действия по этому вопросу. Действия политиков должны быть последовательными и опираться на мнение народа, а государственные интересы должны быть поставлены выше личных амбиций".

Депутат отмечает, что единая валюта ЕС символизирует "степень интеграции государств в союз", при этом "дебаты о введении единой валюты - это на самом деле борьба за будущее Евросоюза, за устройство государств, дальнейшую Европейскую социальную модель и идентичность граждан Европы": "Это поворотный пункт в истории Европейской интеграции. Ежедневно мы слышим лишь экономические аргументы в пользу евро. Но эти аргументы не убедительны и оспоримы. И вне зависимости от преимуществ и недостатков единой валюты, введение евро повлечет за собой и изменения в политике, социальной сфере и культуре. Премьер-министр Домбровскис так и не дал никакого ответа, например, на вопрос, приведет ли введение евро к повышению доходов родителей, а значить и конкурентоспособности детей из латвийских семей? Готово ли наше народное хозяйство к притоку нового капитала в условиях рыночной экономики и свободной конкуренции, при том, что Банк Латвии потеряет возможность контролировать стабильность цен и дополнительно регулировать внутреннее производство страны?"

Политик подчёркивает, что единая валюта "имеет жизненно важное значение для будущего всей Европы, если ее не ввести - интеграция в ЕС окажется под угрозой". "Но аргументы, важные конкретно для нашей страны, так и не упоминаются. Введение единой валюты в консервативной Европе многие предпочитают называть "Троянским конем", который уничтожит независимость и автономию стран. Действия каждого отдельного государства, вводящего евро, - это шаг к единому рынку ЕС. Однако из всех оптимистичные "строителей" этого рынка осталась лишь Латвия. Остальные страны занимают выжидающую позицию, откладывая завершение стройки единого рынка ЕС на более позднее время. При переходе на евро главная задача - обеспечить стабильность цен в стране и способствовать подъему народного хозяйства, отстаивая интересы национальных производителей. Для государства самое важное - создание нормальных условий жизни для семей здесь, на родине, а не в других уголках ЕС", - считает депутат Сейма.

Напомним, что накануне Сейм Латвии концептуально утвердил большинством голосов в первом чтении законопроект о вхождении государства в еврозону. Данный законопроект предлагает план регулирования периода одновременного обращения лата и евро, порядок обмена наличных на евро и прочие нюансы, связанные со сменой находящейся в обращении денежной массы. За его принятие голосовали 53 депутата правящей коалиции, против - 35 представителей оппозиции. В дальнейшем данный законопроект будет рассматриваться в качестве срочного. Предусмотрено, что вплоть до 10 января парламентарии смогут подавать свои предложения по нему, а уже 31 января планируется утверждение нового закона в окончательном чтении.

Отметим также, что на данный момент уже 3.356 жителей Латвии подписались на портале общественных инициатив manabalss.lv за сохранение лата в качестве национальной валюты. Сообщается, что для того, чтобы данное предложение было рассмотрено в парламенте государства, необходимо собрать 10 тыс. подписей. Авторы инициативы указывают, что Латвии необходимо сохранить лат и отказаться от вхождения в еврозону до тех пор, пока это не будет экономически обосновано. По их мнению, нужно проинформировать общество о негативных последствиях, которые может повлечь переход на евро. Они указывают, что, согласно данным последних социологических опросов, лишь 4% жителей Латвии безоговорочно поддерживают присоединение к зоне евро с 1 января 2014 года - а 57% с этим не согласны.