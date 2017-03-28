Санкт-Петербург, 28 марта, 2017, 17:29 — ИА Регнум. Второй день подряд на Санкт-Петербург, уже почти поверивший в приход весны, обрушиваются мощные снежные заряды. Впервые за последние дни это произошло вечером 27 марта, вызвав заторы на дорогах в вечерний час пик. Прогноз синоптиков, сообщавших накануне о мокром снеге и сильном ветре, вновь полностью подтвердился.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Весенний снегопад в Петербурге

Хотя еще утром 28 марта в городе было ясно и даже солнечно, но опустившаяся ниже нуля температура воздуха не оставляла шансов на теплую весеннюю погоду. И уже в середине дня в центре города вновь начался сильный снег, сопровождаемый порывистым ветром.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Весенний снегопад в Петербурге

Одновременно снег пошел и в северной части города. Правда, как отмечал корреспондент ИА REGNUM, на юго-западе Петербурга в этот момент из-за туч все еще пробивалось солнце.

Но снежный фронт постепенно накрыл и периферийные районы города. То усиливаясь, то слабея, снег продолжается и в настоящее время.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Весенний снегопад в Петербурге

Как сообщает Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу, ночью и вечером 29 мартав северной столице вновь ожидается кратковременный мокрый снег. На дорогах возможна гололедица.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Весенний снегопад в Петербурге

По данным синоптиков, в предстоящую среду сохранится облачная с прояснениями погода. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью −3…−5 градуса, днем 0…+2 градуса.