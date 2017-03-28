Ярославль, 28 марта, 2017, 16:50 — ИА Регнум. В Ярославской области застройщикам, реализующим «масштабные инвестпроекты» и решающим проблемы обманутых дольщиков, будут предоставлять земельные участки под застройку бесплатно. Закон об этом, внесенный врио губернатора Дмитрием Мироновым, рассмотрели и одобрили депутаты комитета по градостроительству Ярославской областной думы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном заксобрании.

Обманутые дольщики на митинге в Ярославле

Законопроект «Об отдельных вопросах поддержки граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов на территории Ярославской области и чьи права нарушены» был разработан как один из элементов комплексной системы по защите прав и законных интересов людей, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков.

«В Ярославской области уже действовал подобный закон, но был отменен из-за требований федерального законодательства. За тот период был решен вопрос со строительством шести объектов, было предоставлено 28,5 га земельных участков на общую сумму 672 миллиона рублей. То есть остроту проблемы удавалось снимать», — сказал на заседании комитета и.о. директора департамента строительства Ярославской области Виктор Жучков.

Законопроект расширяет возможные механизмы предоставления земельных участков. Новый инвестор, который возьмется за спасение дольщиков, может либо достроить проблемный объект, либо предоставить обманутым дольщикам уже готовые квартиры и получить за это земельный участок под новую застройку. Возможен вариант получения земли для строительства нового дома, где дольщиком будет предоставлено жилье. Речь идет как о государственной, так и о муниципальной земле. Иными словами, землю для таких инвестпроектов региональные власти смогут изымать у местных органов власти. Сейчас муниципалитеты продают ее через аукционы, пополняя таким образом свой бюджет. При этом в городах и пригородах большая часть свободной земли именно муниципальная.

«Эти участки мы будем вправе брать у местных властей бесплатно и предоставлять их тем, кто будет помогать обманутым дольщикам. Никакой компенсации за взятые участки муниципальной собственности не предусматривается. Регламент, как это будет делаться и как будут выбираться участки, еще не разработан», — сказали корреспонденту ИА REGNUM в отделе контроля и надзора в сфере долевого строительства департамента строительства Ярославской области.

На сегодняшний день в реестре, который ведет областное правительство, значится 17 недостроенных домов и около 400 обманутых дольщиков. По прогнозам чиновников, число объектов может возрасти до 46, а количество пострадавших увеличиться до 2600 человек.

Участники строительного рынка сомневаются, что в настоящее время закон будет работать эффективно.

«Сейчас жилая недвижимость в Ярославле продается довольно плохо, рынок стоит. Соответственно, и земельные участки под застройку не пользуются большим спросом. У крупных игроков земля закуплена впрок, вряд ли им будут интересны такие предложения властей. Между тем для достройки проблемных домов требуются живые деньги. И не всегда понятно, какие именно, потому что нужны подробные исследования недостроенных домов. При этом новые крупные земельные участки, которые требуют масштабных инвестиций, фактически пустуют и никому не нужны. Остановлен проект «Ченцы», никто не интересуется Новоселками. Конечно, если власти найдут уникальные земельные участки в районе центра города, возможно, претенденты на такой бартер будут», — сказал корреспонденту ИА REGNUM руководитель строительной компании.