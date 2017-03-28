Тбилиси, 28 марта, 2017, 16:45 — ИА Регнум. С 28 марта граждане Грузии могут без виз с краткосрочным визитом посещать страны Шенгенской зоны, предъявляя обычный заграничный биометрический паспорт. Первыми безвизовый визит в страны ЕС 28 марта утром совершили премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили и правительственная делегация, в состав которой также вошли заранее отобранные студенты, ученые, журналисты и рядовые граждане.

Pixabay.com Грузинский флаг

«Это обычный биометрический паспорт гражданина Грузии, с которым я сегодня вылетаю в Европу», — заявил до отлета в аэропорту Тбилиси Георгий Квирикашвили. Он назвал этот день историческим и подчеркнул, что отныне граждане Грузии смогут свободно посещать страны Европы, знакомиться с европейской культурой и европейскими ценностями.

Первым пунктом посещения делегации Грузии были Афины, по определению премьера, избранные для визита как столица древней цивилизации. Из Греции грузинская делегация направится в главный город Евросоюза — Брюссель, где также проведет целый ряд встреч.

В состав делегации вошли министры образования и науки, иностранных дел, госминистр по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры, депутаты парламента, ректор Тбилисского государственного университета, генеральный директор Национального музея Грузии, ученые, профессора, студенты, молодые предприниматели, лица, вынужденно перемещенные с «оккупированных территорий», а также студенты — представители этнических меньшинств.