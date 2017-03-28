Рига, 28 марта, 2017, 16:34 — ИА Регнум. В рамках программы ЕС по перемещению беженцев, Латвия приняла 280 человек. Это больше половины от запланированного числа (531), сообщаетLETA.

Gémes Sándor/SzomSzed Мигранты

27 марта в Латвию из Греции прибыли еще 10 ищущих убежища сирийцев, в том числе шестеро детей. По данным Управления по делам гражданства и миграции, эти две семьи из Сирии сейчас находятся в центре перемещения беженцев в Муцениеки. Среди них есть один сантехник и один официант.

В Управлении по делам гражданства и миграции также рассказали, что к началу марта 2017 года статус беженца получили десять человек, альтернативный статус — 151. При этом большинство из них уже покинули Латвию.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в 2016 году Латвию покинули 213 человек, получивших статус беженца. Большинство таких мигрантов отправились в Германию. Основные сложности, с которыми в Латвии столкнулись беженцы — поиск жилья, получение медпомощи, а также трудоустройство. Премьер-министр Латвии Марис Кучинскис считает, что в том, что принятые в рамках программы перемещения ЕС беженцы хотят отправиться в страны, где ситуация с пособиями более привлекательная, нет ничего неожиданного. Кучинскис признает, что в стране есть определенные проблемы, с которыми сталкиваются беженцы, например, с необходимостью внесения аванса при съеме жилья или с поисками работы. Это комплексный вопрос, отметил премьер: «Но мы не будем тоталитарной страной, которая построит стену и всех остановит».

Напомним, в 2015 году Латвия взяла на себя обязательства по приему 531 мигранта в течение двух лет.