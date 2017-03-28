Харьков, Украина, 28 марта, 2017, 16:28 — ИА Регнум.

Размер совокупного ущерба от взрывов артиллерийских складов в Балаклее Харьковской области может достигнуть 300 млн грн. (11 млн долл.). В настоящее время сумма убытков составляет около 220 млн грн. (8,1 млн долл.). Как сообщает 28 марта пресс-служба Харьковского облсовета, об этом заявил председатель Харьковского облсовета Сергей Чернов, передает ИА REGNUM.

Kharkiv.dsns.gov.ua Взрывы в Балаклее

«Окончательная сумма ущерба станет известна после завершения подсчетов специалистами… Также от взрывов пострадали и сельхозпроизводители, ведь на их поля тоже попадали снаряды», — отмечается в материале.

Он сообщил, что местные чиновники готовят пакет документов для правительства с просьбой выделить средства на восстановительные работы из фонда регионального развития. Планируется также выделить средства из резервного фонда областного бюджета.

Кроме того, как сообщает пресс-служба Минобороны Украины, заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Игорь Павловский предупредил жителей Балаклеи, что сегодня саперы приступили к утилизации боеприпасов, поэтому будут слышны звуки взрывов. Место подрыва подготовлено в соответствии со всеми требованиями и находится примерно в 10 километрах от райцентра.

По словам Павловского, арсенал возвращается к работе в штатном режиме. Над восстановлением инфраструктуры военного городка активно работают специалисты квартирно-эксплуатационного отдела города Харькова и офицеры структур гражданско-военного сотрудничества. Они встречают людей, которые возвращаются из мест эвакуации, определяются с ремонтом объектов, организуют пункты выдачи гуманитарной помощи и тому подобное.

При этом председатель Балаклейской райгосадминистрации Степан Масельский сообщил, что город и окрестные селения вернулись к нормальному ритму жизни: работают все детсады, к вечеру планируется решить все проблемы с газоснабжением.

В свою очередь, заместитель председателя Харьковской облгосадминистрации Евгений Шахненко заявил, что в Балаклее газ подключен у 80% абонентов, до конца сегодняшнего дня газоснабжение должны полностью восстановить.

«Электроснабжение в городе и близлежащих населенных пунктах полностью восстановлено. Электроснабжение с. Яковенково осуществляется по временной схеме с помощью двух электростанций ГосЧС», — говорится в сообщении Харьковской ОГА.

По данным ХОГА, все ранее эвакуированные жители вернулись из временных эвакуационных пунктов. «Мы начали ремонтно-восстановительные работы. В них задействованы уже 14 строительных компаний Харьковской обл. В первую очередь, проводятся ремонты кровель (эти работы уже начались). С 29 марта начнем устанавливать окна», — цитирует пресс-служба слова Шахненко.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта в райцентре Балаклея вспыхнул пожар на складах боеприпасов ВСУ. Спасатели и власти организовали эвакуацию более 20 тыс. жителей из 10-километровой зоны поражения. Людей размещали в школах и домах культуры. Следствие рассматривало две версии возникновения чрезвычайной ситуации — диверсию и служебную халатность.