Башкирия, 6 апреля, 2005, 20:16 — ИА Регнум. Генеральное соглашение между Правительством РБ, объединениями работодателей и Федерацией профсоюзов РБ, в которое включено 108 обязательств (24 - совместные, 34 - Правительства РБ, 32 - объединения работодателей республики, 18 - Федерации профсоюзов Башкортостана) по итогам 2004 года выполнено не в полном объеме: 16 пунктов не реализованы. Об этом 6 апреля было сказано на заседании республиканской трехсторонней комиссии по регулированию трудовых отношений.

Члены комиссии также отметили, что несмотря на то, что Федеральный закон "О социальном развитии села" с 1 января 2005 года признан утратившим силу, в Башкирии работникам бюджетной сферы сельских районов сохранены в настоящее время 25 процентов надбавки к ставкам заработной платы. Всего же в республике в 1,146 раза проиндексированы ставки Единой тарифной сетки. Министерство труда и социальной защиты населения РБ подготовило предложения по индексации ставок и в ближайшее время передает их на рассмотрение Правительства Башкортостана, отметил первый заместитель министра труда и социальной защиты населения РБ Виктор Пчелинцев. Участники заседания также отметили, что если в 2004 году совместными усилиями сторон удалось добиться неплохих результатов по ликвидации задолженности по заработной плате, то с начала 2005 года долг вырос на 80 миллионов рублей. Причем, 68 процентов этой суммы приходится на организации и учреждения федеральной собственности.

Всего в повестку дня заседания было включено семь вопросов. Провел заседание заместитель Премьер-министра Правительства РБ, министр труда и социальной защиты населения Фидус Ямалтдинов, сообщило ИА "Башинформ".