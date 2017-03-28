Курган, 28 марта, 2017, 16:40 — ИА Регнум. Бывший руководитель управления по охране и использованию животного мира (охотуправления) департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области Петр Федотов обратился к главе региона Алексею Кокорину через СМИ с открытым обращением. Поводом для такого привлечения внимания стали громкие увольнения в охотуправлении и суды против его коллег, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ru.wikipedia.org Браконьерство

Напомним, в конце 2016 года прокуроры Зауралья обнаружили коррупционные правонарушения в областном департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды. В ходе прокурорской проверки по коллективному обращению охотников Петуховского района были установлены факты несправедливого распределения разрешений на охоту, которые получали сами сотрудники департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды и их родственники.

По данным ведомства, специалист отдела надзора в области животного мира заполнял ведомости зимнего маршрутного учета на самого себя, своего отца и брата, что позволяло им получать разрешения на охоту без проведения процедур жеребьевки в первоочередном порядке. Вопреки статей 10 и 11 Федерального закона «О противодействии коррупции» сотрудник департамента не урегулировал конфликт интересов, тем самым им совершено коррупционное правонарушение.

Прокуратурой области в адрес директора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Эдуарда Гусева было внесено представление, а специалист уволен с занимаемой должности.

Аналогичные нарушения в деятельности департамента выявлены курганским природоохранным прокурором, который также внес представление и настоял на увольнении другого сотрудника департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, и еще двум сотрудникам данного правительственного органа объявлены дисциплинарные взыскания.

Инспекторов не оставили в покое — уволили

В своем открытом обращении, опубликованном на Znak.com, Петр Федотов сообщает, что 27 апреля 2015 года он, после 30 лет службы на страже зауральской фауны, уволился из департамента природных ресурсов по собственному желанию в надежде, что коллектив управления по охране и использованию животного мира, которое входит в состав департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области, «наконец-то оставят в покое и он будет работать без дальнейших потрясений».

Надежды, по словам Федотова, не оправдались. «Я не знаю для чего, с какой целью и кем поставлена задача «зачистить» весь коллектив управления. Вы как руководитель областного уровня, как губернатор прекрасно понимаете, что в области налицо кадровый голод. И та политика, которая сегодня проводится в области по разгону специалистов управления, на мой взгляд, не что иное, как вредительство», — написал экс-руководитель (Орфография и пунктуация сохранены — прим ИА REGNUM ).

Речь идет о «целенаправленной, недальновидной и губительной кадровой политике в охотуправлении департамента». «Сегодня под маркой борьбы с коррупцией или просто в связи с неприязненным отношением увольняют людей, отслуживших в системе государственного охотничьего надзора 25 лет и более», — пишет экс-руководитель.

При положенных не менее трех государственных охотничьих инспекторов в каждом муниципальном районе, на территории которого имеются охотничьи угодья, в Курганской области урезают единичные ставки инспекторов. «Яркий пример тому — Мокроусовский район, где сократили единственную ставку охотинспектора только потому, что последний занял принципиальную позицию в отношении нарушителя правил охоты. В 2015 году после моего увольнения была расформирована оперативная группа по борьбе с браконьерством, на счету которой сотни задержанных браконьеров. Продолжаются массовые увольнения под предлогом конфликта интересов с утратой доверия», — сокрушается в своем обращении Петр Федотов.

Также он напоминает, что последние 20 лет Курганская область славится высокой численностью сибирской косули — более 100 тыс. голов. «Ежегодно за трофеями сибирской косули к нам приезжают сотни охотников из соседних областей и более 300 иностранных туристов-охотников. Такая охота много лет является «визитной карточкой» Курганской области. Богатство животного мира и высокая численность животных достигнуты благодаря людям, в том числе и специалистам охотничьего хозяйства, которые, не жалея сил, здоровья, а иногда и собственной жизни, охраняют животный мир от браконьеров. В области три человека награждены Орденами Мужества, в том числе двое посмертно», — подчеркивает бывший глава охотуправления.

Свято место пусто не бывает

Действительно, Курганская область славится знатной охотой на весь Урал. По данным департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды общая площадь охотничьих угодий Зауралья составляет около 6,5 млн га, площадь среды обитания охотничьих ресурсов — около 7,1 млн га. Численность поголовья сибирской косули составляет 129,8 тыс. особей, лося — 8,2 тыс., кабана — 10,5 тысяч.

Факт, что в штате департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области острая нехватка кадров, не скрывает его руководитель Эдуард Гусев. Отчитываясь о проделанной работе за 2016 год, он признался в штатном недокомлекте на 20% и заявил о росте количества нарушений законодательства в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов на 15%. В 2015 году их было 847, а в 2016 году уже 975 нарушений. Незаконно добыты в прошлом году 426 особей копытных животных. Из нз 334 косули, 51 лось и 41 кабан. Вне закона настреляно 120 особей пернатой дичи. За незаконную добычу животных 26 человек привлечены к уголовной ответственности, 577 — к административной, 30 нарушителей лишены права охотиться на срок до 3 лет. Иски о возмещении вреда предъявлены на 4 млн 356 тыс. рублей.

Что творится в 2017 году, можно судить лишь по факту, что в период с 28 января по 3 февраля 2017 года выявлена незаконная добыча 23 косуль (в Альменевском, Белозерском, Варгашинском, Далматовском, Катайском, Шадринском районах) и пяти лосей (в Белозерском, Далматовском, Каргапольском, Катайском районах). В большинстве случаев были обнаружены брошенные туши незаконно добытых животных, места отстрела либо следы вытаски туш животных из лесных массивов к дорогам. По указанным фактам ведутся административные и уголовные расследования, устанавливаются лица, причастные к совершению правонарушений, сообщает пресс-служба департамента.

Ущерб, причиненый незаконной добычей одной особи не трудно подсчитать: за самца сибирской косули он составляет 60 тыс. рублей, самки сибирской косули — 100 тыс. рублей, самца лося — 120 тыс. рублей, самки лося — 200 тыс. рублей.

При таких размахах браконьерства нехватка опытных и профессиональных кадров не может не тревожить любого руководителя — бывшего или настоящего. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте, на место уволенных приходят новые сотрудники. Успешно прошли проверку знаний шесть претендентов в производственные охотничьи инспектора: по два работника — от общественной организации «Каргапольское РООиР» и Акционерного общества «Шадринский автоагрегатный завод», по одному работнику — от ООО «Рассвет» и ООО «ПрофОхотСервис», которые будут осуществлять производственный охотничий контроль в Каргапольском, Куртамышском и Шадринском районах.