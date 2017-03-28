Оренбург, 28 марта, 2017, 16:11 — ИА Регнум. В Оренбурге полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе (ПФО) Михаил Бабич 28 марта озвучил задачи, которые, по его мнению, позволят вывести экономику из тени. В качестве задачи номер один он назвал слаженное взаимодействие всех уровней власти (федерального, регионального и муниципального) в борьбе с криминальной и теневой экономикой и выработку подхода, который позволит на всех уровнях проводить необходимую консолидированную работу, позволяющую выявлять преступления и правонарушения, пресекать их, наказывать тех, кого надо наказать и наоборот стимулировать тех, кто работает добросовестно, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Maxpixel.freegreatpicture.com В тени

Ряд вопросов сегодня выпадает из зоны нормативно-правового регулирования или имеют пограничное состояние в трактовке и это позволяет находить лазейки недобросовестным предпринимателям или тем, кто занимается противоправной деятельностью в сфере финансовых операций, нелегальных транспортных пассажирских перевозок, ЖКХ, и по многим другим направлениям. «Выявить эти узкие места и нормативно прописать законными и подзаконными правовыми актами, создать условия невозможности совершения таких преступлений и сделать так, чтобы невыгодно было их совершать экономически — это еще одна задача», — отметил Михаил Бабич.

Он подчеркнул, что 28 марта на заседании Совета Приволжского федерального округа, которое прошло в Оренбурге, меры по борьбе с теневой и криминальной экономикой, которые предлагались, будут очень полезны. Потому что потери от незаконных финансовых операций по теневой экономике, от ухода граждан от налогового контроля — почти 50%, то есть можно было бы иметь вторую экономику по объемам. Изжить теневую экономику сразу не удастся, однако необходимо понимать узкие места и что надо делать, на это был направлен сегодняшний Совет округа.

В свою очередь глава Оренбургской области Юрий Берг считает, что «улица должна быть с двусторонним движением». Каждый гражданин должен быть законопослушным в любой отрасли, тем самым внося лепту в искоренении теневой и криминальной экономики.

По различным экспертным оценкам, доля «теневой» экономики в России в 2016 году превышала 40% ВВП и имеет тенденцию к росту. По мнению председателя Законодательного собрания Оренбургской области Сергея Грачева, объемы теневой экономики зависят от многих экономических, социальных факторов, в том числе и от уровня доверия граждан, бизнеса к государству.

«Рост неформальной, фиктивной экономики можно остановить и значительно снизить ее долю тогда, когда есть грамотно выстроенная модель взаимоотношений между бизнесом и властью, создана и работает законодательная база с понятными и прозрачными правилами, существует привлекательная и стимулирующая налоговая система. Шаги по созданию такой модели предпринимаются, предложения обсуждаются на различных площадках, включая Совет при полномочном представителе президента РФ в ПФО, Российский Союз промышленников и предпринимателей. Заинтересованность всех сторон в реализации этого процесса не вызывает сомнений», — сказал спикер и добавил, что для полного совпадения интересов нужно правильно настроить механизм взаимодействия. Конкретные инструменты для настройки, как и предложения, есть, о чем сегодня (28 марта) предметно говорилось на заседании Совета.

Добавим, что 28 марта в Оренбурге прошло заседание Совета ПФО, где главы регионов Приволжского федерального округа, представители федеральных министерств и ведомств обсуждали актуальные вопросы противодействия криминальной и «теневой» экономике. Заседание провел полпред президента в округе Михаил Бабич.