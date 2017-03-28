Ла-Пас, 28 марта, 2017, 15:38 — ИА Регнум.



Sebastian Baryli Эво Моралес

Президент Боливии Эво Моралес принял решение не откладывать свою поездку на Кубу и отправится в Гавану в следующий четверг для того, чтобы перенести операцию, в ходе которой кубинские медики удалят доброкачественную опухоль в гортани, сообщает информационное агентство EFE, ссылаясь на слова двух высокопоставленных членов правительства Боливии.

Так, на совместной пресс-конференции министр здравоохранения Боливии Ариана Кэмперо и глава администрации президента Рене Мартинес уточнили, что перенос сроков операции связан с восстановлением здоровья президента Моралеса от других вирусных заболеваний, и никак не связан с какой-либо критической ситуацией.

Напомним, что в 2017 году Эво Моралес выставит свою кандидатуру на выборах президента Боливии в четвертый раз.