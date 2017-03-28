Киев, 28 марта, 2017, 15:35 — ИА Регнум. Решение российского суда о заочном аресте бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка по делу о бандитизме является незаконным. Об этом говорится в заявлении министра юстиции Украины Павла Петренко, которое обнародовано на официальном сайте ведомства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Яценюк

«С нарушением всех возможных процессуальных гарантий российский суд принял решение о заочном аресте Арсения Яценюка за якобы участие в вооруженной банде и умышленные убийства», — отмечается в заявлении Петренко.

По его мнению, решение суда города Ессентуки (Ставропольский край) в отношении экс-премьера Украины еще раз «доказывает», что в России не существует независимого правосудия.

«Мы с беспокойством наблюдаем за сворачиванием остатков демократии в России, проявляющиеся в частности в «массовых незаконных арестах» собственных граждан и преследовании украинцев», — говорится в сообщении.

В заявлении Петренко также отмечается, что Минюст Украины в ближайшее время «обратится с разъяснением ко всем демократическим государствам о непризнании решений российских судов».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 марта суд города Ессентуки (Ставропольский край) заочно арестовал бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка по обвинению в участии в незаконном вооруженном формировании.

Отмечалось, что в отношении украинского политика была выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу в связи с тем, что он 21 февраля 2017 года был объявлен в международный розыск.

Читайте также: Российский суд заочно арестовал экс-премьера Украины Арсения Яценюка

А также: Яценюк прокомментировал свой заочный арест российским судом