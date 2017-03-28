Ярославль, 28 марта, 2017, 15:31 — ИА Регнум. Председатель Избирательной комиссии Ярославской области Олег Захаров считает, что инициатива ряда региональных отделений политических партий об общей части партийного списка кандидатов на выборах в муниципалитет Ярославля носит сугубо политический характер и не находится в компетенции Избирательной комиссии региона.

Избирательная комиссия Ярославской области Ярославский облизбирком

Как сообщало ранее ИА REGNUM, представители 6 оппозиционных партий («Зеленые», ЛДПР, «Патриоты России», «Родина», «Российская партия пенсионеров за справедливость» и «Справедливая Россия») подписали обращение к временно исполняющему обязанности главы региона Дмитрию Миронову с предложением создать общую часть партийного списка по выборам депутатов муниципалитета.

«Мы все поправки, что касались изменения избирательного законодательства, сдали в думу. У нас предложения о введении общей части списка не было. Есть вещи, которые мы должны были сделать, мы их заложили в закон. Вопрос возвращения общей части партийного списка политический, пусть депутаты муниципалитета Ярославля решают, нужно ли им это», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель Избирательной комиссии Ярославской области Олег Захаров.

По схеме выборов, принятой в 2012 году из 38 депутатов муниципалитета 19 избираются по одномандатным округам, а 19 — по территориальным группам партийного списка, которые по территории соответствуют одномандатным округам. До 2012 года депутаты муниципалитета пять раз избирались исключительно по одномандатным округам.