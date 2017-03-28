Санкт-Петербург, 28 марта, 2017, 15:32 — ИА Регнум. Проект «Открытое метро Санкт-Петербурга» является аналогом Московского центрального кольца, а значит, проектом не городского, а федерального значения. Поэтому власти города для его реализации могут обратиться за поддержкой из федерального бюджета. Об этом было заявлено сегодня, 28 марта, на заседании Транспортного совета при правительстве Санкт-Петербурга.

ОАО «РЖД» Современный электропоезд

О возможности создания «открытого метро» в северной столице впервые было сказано 1 февраля 2017 года в Москве на совещании по вопросу развития железнодорожного узла транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Сегодня, 28 марта, на Транспортном совете председатель городского комитета по транспорту Александр Головин представил собравшимся подробности проекта, сообщили в аппарате вице-губернатора Игоря Албина.

Как предполагается, проект «Открытое метро» будет реализован в виде железнодорожного полукольца с использованием существующей полосы отвода ОАО «РЖД». Длина трассы «открытого метро» составит 53 км и включит в себя 24 транспортно-пересадочных узла с возможностью пересадки на все линии метрополитена.

Предполагаемый маршрут трассы пройдет от будущего жилого района Юнтолово на северо-западе города через Лахту, Старую Деревню, Кушелевку, Пискарёвку, Ладожский вокзал, Волковскую, Электросилу до Сосновой поляны на юго-западе Петербурга

Планируемый пассажиропоток — около 170 тыс. человек в сутки, или около 60 млн человек в год. «Полукольцо открытого метро поможет разгрузить центральные станции метрополитена и развить хордовые направления перемещения пассажиропотока», — рассчитывают в Смольном.

Линию «открытого метро» интегрируют в существующую систему общественного транспорта: на ряде остановочных пунктов пассажиры смогут пересесть на метро или пригородные электрички. Все остановки новой линии планируется связать с городскими маршрутами наземного транспорта.

Комитету по транспорту Санкт-Петербурга поручено проработать заявку на предпроектные работы по «открытому метро».

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Как сообщало ИА REGNUM, старт проектам пассажирского железнодорожного кольца в Москве и Петербурге был дан в одно и то же время — в 2008 году. Но только в случае Москвы проект был доведен до логического завершения.

Инфраструктура для формирования железнодорожного кольца в Петербурге есть: помимо радиальных направлений Октябрьской железной дороги, внутри железнодорожного узла города существуют два условных железнодорожных полукольца — Северное и Южное. Но на практике объединение двух полуколец не случилось: технико-экономические исследования изначально показали его нецелесообразность.