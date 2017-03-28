Красногорск, 28 марта, 2017, 15:30 — ИА Регнум. В Московской области массовая эколого-патриотическая акция по посадке деревьев «Лес Победы» состоится 29 апреля, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Mil.ru Посадка деревьев

Предполагается, что в акции примут участие около 100 тысяч человек, будет посажено порядка 1,3 миллиона деревьев на 336,9 га площади лесного фонда Подмосковья.

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Напомним, в Московской области массовые акции по посадке деревьев традиционно проходит дважды в год: весной «Лес Победы», а осенью — «Наш лес. Посади свое дерево».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в акции «Лес Победы» приняло участие 74,8 тысячи человек, посажено 1,3 миллиона деревьев на общей площади 482 га.