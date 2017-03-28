Мультимедийный парк об истории России разметится на Нижегородской ярмарке
Нижний Новгород, 28 марта, 2017, 15:25 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде планируется создать мультимедийный исторический парк «Россия — моя история». Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в ходе заседания бюджетного комитета областного Заксобрания было принято решение одобрить выделение 141,8 млн рублей из областного бюджета, которые будут направлены на создание парка.
Проект будет реализован на условиях софинансирования с ПАО «Газпром».
Парк будет размещен вГлавном ярмарочном доме на Нижегородской ярмарке.
По словам главы областного Минкульутры Сергея Горина, общая площадь выставки составит 5800 кв. м. В мультимедийном парке планируется разместить панорамный кинотеатр 360º, купольный кинотеатр, зал, кафе.
Экспозиция будет посвящена истории государства в период правления династий Рюриковичей и Романовых (с 862 по 1914 год), истории России
Работу выставки на постоянной основе будет обеспечивать Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник — исторический парк станет филиалом учреждения.
Завершить создание мультимедийного парка планируется к 1 октября 2017 года.
По словам заместителя председателя бюджетного комитета Дмитрия Колыванова вопрос о выделении средств будет решен окончательно на заседании Законодательного Собрания 30 марта в рамках рассмотрения проекта изменений в закон об областном бюджете.