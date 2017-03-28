Нижний Новгород, 28 марта, 2017, 15:25 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде планируется создать мультимедийный исторический парк «Россия — моя история». Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в ходе заседания бюджетного комитета областного Заксобрания было принято решение одобрить выделение 141,8 млн рублей из областного бюджета, которые будут направлены на создание парка.

Андрей Репин Нижегородская ярмарка, Главный ярмарочный дом

Проект будет реализован на условиях софинансирования с ПАО «Газпром».

Парк будет размещен вГлавном ярмарочном доме на Нижегородской ярмарке.

По словам главы областного Минкульутры Сергея Горина, общая площадь выставки составит 5800 кв. м. В мультимедийном парке планируется разместить панорамный кинотеатр 360º, купольный кинотеатр, зал, кафе.

Экспозиция будет посвящена истории государства в период правления династий Рюриковичей и Романовых (с 862 по 1914 год), истории России XX—XXI века (с 1914 по 2017 год). Кроме того, в экспозиции будет присутствовать и региональный контент — ей часть посвятят истории Нижегородской области.

Работу выставки на постоянной основе будет обеспечивать Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник — исторический парк станет филиалом учреждения.

Завершить создание мультимедийного парка планируется к 1 октября 2017 года.

По словам заместителя председателя бюджетного комитета Дмитрия Колыванова вопрос о выделении средств будет решен окончательно на заседании Законодательного Собрания 30 марта в рамках рассмотрения проекта изменений в закон об областном бюджете.