Киев, 28 марта, 2017, 15:16 — ИА Регнум.



Mil.ru На российско-белорусских военных учениях

Украина опасается «прямой российской агрессии» во время российско-белорусских военных учений «Запад-2017», заявил спикер Верховной рады Андрей Парубий на сессии Межпарламентской ассамблеи Украины, Польши и Литвы в Варшаве, передает «Укринформ».

По словам спикера, совместные военные учения Белоруссии и России «вызывают беспокойство на Украине». Он добавил, что есть некий «худший сценарий», по которому Россия осуществит «прямую агрессию или диверсионную подрывную деятельность» против Украины.

Еще один безосновательный страх Киева, который озвучил спикер Верховной рады на сессии — это «возможное наступление на Украину одновременно с территории России и Белоруссии».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, совместные российско-белорусские военные учения «Запад-2017» пройдут в сентябре текущего года на нескольких полигонах России и Белоруссии. Учения будут направлены на повышение эффективности единой региональной системы противовоздушной обороны, совершенствование объединенных систем разведки, связи, радиоэлектронной борьбы.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял: «Мы учтем рост активности НАТО на учениях «Запад-2017», Россия вынуждена предпринимать ответные оборонительные меры».

Что касается заявлений Украины, следует отметить, что русофобское правительство Киева с 2014 года регулярно обвиняет Россию практически во всем, что происходит на Украине. В частности Киев видел «российский след» при взрыве в Балаклее, и его же правительство нашло в первые часы после убийства экс-депутата РФ Дениса Вороненкова.