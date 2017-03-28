Кострома, 28 марта, 2017, 15:12 — ИА Регнум. В Костроме мэрия выдала разрешение на ввод в эксплуатацию дома, построенного в рамках реализации проекта молодежного жилищно-строительного кооператива (ЖСК). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городской администрации.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новые квартиры

В девятиэтажном жилом доме №91 на улице Соловьиной 91 квартиру уже передали членам кооператива «Молодежный». Сейчас участники паевого строительства регистрируют права собственности на жилье и получают ключи.

Строительство дома началось в октябре 2015 года. Пайщиками строительства стали молодые семьи, членам которых было от 18 до 35 лет. Стоимость квадратного метра возводимого жилья составила всего 29 тысяч рублей — благодаря городской администрации. Мэрия субсидировала кооператив в части арендной платы за землю. Объем субсидий составил шесть миллионов рублей ежегодно.

Перед началом строительства на территории были проведены инженерные и экологические изыскания. Проектная документация прошла государственную экспертизу с положительным заключением. «Все технологические, санитарно-гигиенические, экологические нормы при проектировании, планировании и строительстве были выполнены», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, костромской проект отчасти повторил концепцию молодежных жилых комплексов — масштабного социального-экономического эксперимента советской эпохи, когда для молодых людей возводились целые жилые комплексы или отдельные жилые дома, в строительстве которого будущие жильцы либо должны были участвовать сами, либо вкладывать деньги в строительство. После распада СССР региональные организации МЖК объединились в Союз МЖЧ России, при участии которого в начале 2000-х годов была разработана федеральная целевая программа «Молодой семье — доступное жилье». Союз МЖК России на данный момент объединяет 112 организаций МЖК из 55 регионов РФ.

Костромской жилищно-строительный кооператив «Молодежный» был создан в 2013 году. Его членами являются молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, проживающие на территории областного центра, молодые семьи, студенты, работающая молодежь. 5 марта 2014 года ЖСК выиграл аукцион на право заключить договоры аренды земельных участков, расположенных в районе улицы Соловьиной и улицы Бульварной, для жилищного строительства многоквартирных домов. Решением думы областного центра был утвержден объем бюджетных ассигнований для предоставления субсидий.