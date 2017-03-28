Барнаул, 28 марта, 2017, 15:10 — ИА Регнум. В Барнауле утвержден график плановых отключений горячего водоснабжения потребителей в летний период. Ограничение подачи ресурса произойдет с 15 по 24 мая 2017 года. Именно на это время запланировано проведение гидравлических испытаний магистральных и внутриквартальных сетей по контуру Барнаульской ТЭЦ-3, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Алтайского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания».

Светлана Шаповалова Барнаульская ТЭЦ-3

Далее (в срок с 25 мая по 7 июня) специалисты Барнаульской теплосетевой и тепломагистральной компаний проведут ремонтные работы на участках коммуникаций, где будут выявлены повреждения.

Горячее водоснабжение в контуре Барнаульской ТЭЦ-2 будет ограничено в период с 19 июня по 12 июля. При этом до 28 июня будет проходить опрессовка, а уже после — ремонты, пояснили энергетики.

Как следует из плана-графика, наибольшее количество времени энергетики отводят на проведение ремонтных работ. Это связано с тем, что общая протяженность тепловых сетей в зоне ответственности БТМК и БТСК превышает 1 тысячу километров. При этом их большая часть — в довольно изношенном состоянии, поэтому и порывов в результате испытаний выявляется немало. Однако специалисты БТМК и БТСК ежегодно ведут планомерную работу по замене старых трубопроводов на новые. Приоритет в работе отдается наиболее проблемным участкам, — отмечают в СГК.

Также в периоды отключений будет проводится ремонт теплофикационного оборудования на самих ТЭЦ.

«Летняя ремонтная кампания и гидравлические испытания теплосетей — самая горячая пора для нас. В этот период как наши ремонтные бригады, подрядные организации переходят в круглосуточный режим работы. Делается это для того, чтобы по возможности сократить сроки отключения горячей воды. В прошлом году в некоторых районах города нам это удалось. В этом году мы также постараемся провести работы быстро и качественно, чтобы, где это будет возможно, вернуть горячую воду ранее установленных сроков», — пояснил директор БТМК и БТСК Александр Гросс.

Вместе с тем, практика предыдущих лет показывает, что в некоторых случаях подачу ресурса в квартиры горожан затягивают и управляющие организации, которые не синхронизируют с энергетиками свои ремонтные работы. «В итоге жители вынуждены ждать больше положенного. Поэтому если в указанный срок горячее водоснабжение не возобновилось, нужно обязательно обращаться в управляющие организации», — отмечает Александр Гросс.

Энергетики также напомнили, что гидравлические испытания теплосетей на прочность и плотность или опрессовка, являются неотъемлемой частью подготовки коммунальной инфраструктуры города к зиме.

«Проведение этих работ дает возможность заблаговременно выявить и устранить массу повреждений, которые вероятнее всего могли бы дать о себе знать в холода и повлекли бы отключения тепла. Испытания проходят при повышенном давлении теплоносителя в трубопроводах. Температура сетевой воды в этот период не превышает 40 градусов. Отключение горячего водоснабжения на время проведения испытаний и ремонтов является технической необходимостью и проводится с целью недопущения повреждения и выхода из строя внутренних систем отопления жилых домов», — говорится в официальном пресс-релизе Алтайского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2016 году гидравлические испытания теплосетей начались с контура Барнаульской ТЭЦ-2 14 июня и продлились десять дней.