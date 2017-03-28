Киев, 28 марта, 2017, 15:06 — ИА Регнум. Бывший председатель Одесской областной администрации Михаил Саакашвили станет ведущим еженедельного ток-шоу «Другая Украина» на украинском телеканале Zik. Об этом сам экс-президент Грузии сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Главное событие сегодня — частичный прорыв информационной блокады, — пишет Саакашвили. — Мы записали на Zik первую программу «Другой Украины», и она вышла очень острой».

Экс-губернатор Одесской области пообещал жителям страны еженедельно показывать по ТВ «такую Украину, какой ее не показывает больше ни один канал».

Как ранее сообщило ИА REGNUM, 25 марта бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили на форуме в Киеве заявил, что на Украине в скором времени состоится большое объединение демократических политических сил.

«Думаю, мы найдем формулу (объединения) … — сказал экс-президент Грузии. — В ближайшее время будет большое объединение».

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