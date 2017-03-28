Ставрополь, 28 марта, 2017, 14:54 — ИА Регнум.



Ломакина Мария Владимировна. Сбор винограда. 1927

В Ставропольском крае стартовал выпуск специализированной техники для производства винограда. ООО «Проммаш» начал выпуск специализированной техники, которая поможет повысить урожайность этих ягод.

«Проммаш» уже три года производит сельхозмашины и оборудование. Одновременно в регионе идет развитие виноградарства. Некогда в регионе были обширные виноградные поля, котрые были уничтожены в 1990-е годы.

Теперь на базе «Проммаша» налажено производство специализированной техники для выращивания винограда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Минсельхозе региона.

Это импортозамещающее производство, которое будет отвечать запросам местных виноградарей. Им представлены образцы уже изготовленной спецтехники — отдувщика, предназначенного для удаления лишних слоев земли на виноградниках, и погрузчика ОВН-05 в комплекте с ковшами.

«Не нужно будет закупать агрегаты за границей, соответственно, появится возможность не только получить выгодные ценовые условия, но и наладить прямую связь между производителем техники и ее пользователем, сократить издержки на обслуживание и ремонт», — сообщил заместитель начальника отдела технического обеспечения Минсельхоза края Иван Мальков.

Аграрии также считают, что налаживание промышленного производства техники для виноградарства и садоводства на территории края позволит сократить затраты сельхозтоваропроизводителей и снизить себестоимость продукции.

Руководители виноградарских организаций озвучили свое видение в части конструкций данных агрегатов и попросили видоизменить их под свои нужды. Также была достигнута договоренность о выборе двух площадок по испытанию данной техники: ЗАО СХП «Виноградное» (Буденновский район) и К (Ф)Х Ахмедхана Ахмедханова (Петровский район).

Отметим также, что у сельхозтоваропроизводителей региона возможность получить компенсацию затрат до 50% в виде субсидии на приобретение спецтехники в рамках закона Ставропольского края «О государственной поддержке виноградарства». Такой закон принят в единственном регионе России — на Ставрополье.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ставропольском крае планируется увеличение площадей виноградных насаждений. В рамках госпрограммы края «Развитие сельского хозяйства» до конца 2017 года новые виноградники заложат десять крестьянско-фермерских хозяйств.

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Согласно программе, виноградари смогут возместить свыше 80% затрат. В 2016 году в рамках программы аграриям региона на 1 гектар насаждений компенсировали 180 тыс. рублей на закладку виноградников, 45 тыс. рублей на уход и 182,5 тыс. рублей на установку шпалеры.

Сегодня площадь виноградников на Ставрополье равна 9% от общероссийских — около 7 тыс. га. Общая площадь виноградников в России составляет более 85 тыс. га.