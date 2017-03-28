Тегусигальпа, 28 марта, 2017, 14:53 — ИА Регнум.

Более 37 гектаров тысяч леса были опустошены лесными пожарами, бушующими в Гондурасе на протяжении последних четырех месяцев, сообщает LaInfo, ссылаясь на данные пресс-секретаря Института охраны леса Гондураса (ICF).

skeeze Лесные пожары

Согласно отчету, представленному должностным лицом, в период с января по конец марта 2017 года было зарегистрировано около 467 лесных пожаров, и эта цифра на 4,2% выше показателя 2013 года за этот же период, когда было зарегистрировано 448 возгораний.

По словам представителя Института охраны леса, это период наиболее интенсивных лесных пожаров в регионе. Так, в апреле прошлого года было зафиксировано 329 возгораний в лесистой зоне, в то время как в январе — только три возгорания меньшего масштаба.

В середине марта 2013 года более 100 пожаров опустошили леса Гондураса. Тогда власти сообщили, что около 8 тыс. 508 гектаров леса были потеряны в огне.

Власти Гондураса не раз сообщали, что каждый год страна теряет, по меньшей мере, 60 тысяч гектаров леса по причине незаконной вырубки, и ситуацию еще больше усугубляют пожары, причиной которых часто становится человеческая халатность.

Цифры Института охраны леса демонстрируют, что в Гондурасе между 2010 и 2013 годами было зарегистрировано примерно 3 тыс. 640 лесных пожаров и уничтожено в общей сложности 210 тысяч 333 гектаров леса в различных регионах страны.