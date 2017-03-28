Волгоград, 28 марта, 2017, 14:44 — ИА Регнум.

В регионах Южного федерального округа 28 марта ожидается ураганный ветер и дождь. Экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условия распространило ГУ МЧС по Волгоградской области, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По сообщению Волгоградского гидрометцентра, днем на территории региона юго-западный ветер усилится до 18−23м/с. Усиление ветра синоптики прогнозируют и в Краснодаре. Здесь его порывы могут достигать 24 метров в секунду.

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Зима пробует вновь вернуться в Ростовскую область: надвигается буря

О непогоде предупредили и жителей Астраханской области. По данным регионального ЦГМС, по северной половине региона ожидается усиление юго-западного, западного ветра до 17−22 м/с. Сопровождаться ураганный ветер будет и осадками преимущественно в виде дождя и мокрого снега.

Спасатели рекомендуют не парковать машины вблизи деревьев и рекламных щитов, а в помещениях плотно закрыть форточки. В случае возникновения опасной ситуации звонить по телефону пожарно-спасательной службы «101».

Добавим, что в связи с прогнозируемым ухудшением погодной обстановки энергетики Волгоградской области перешли на режим повышенной готовности. Оперативные службы дежурят круглосуточно, ведется постоянный мониторинг метеоусловий. Оперативно-ремонтные бригады готовы незамедлительно приступить к восстановительным работам.

Как сообщало ИА REGNUM, после весеннего потепления на юг России вновь пришла зима. Так, минусовые температуры вернулись в Волгоградскую область во второй декаде марта. Дождь сменился снегом, который обильно запорошил улицы областного центра. 27 марта о надвигающейся буре предупреждали и жителей Ростовской области.

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