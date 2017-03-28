Санкт-Петербург, 28 марта, 2017, 14:46 — ИА Регнум. Петербуржцы обжалуют решение Смольнинского районного суда по «делу Исаакия» в Санкт-Петербургском городском суде. Как стало известно 28 марта корреспонденту ИА REGNUM, юрист Сергей Бакешин уже подал частную жалобу на отказ Смольнинского суда рассматривать иск к комитету имущественных отношений (КИО) Смольного в связи с изданием комитетом распоряжения о подготовке передачи Исаакиевского собора в руки Русской Православной Церкви.

Исаакиевский собор

Остальные административные истцы по этому делу — Павел Шапчиц, Борис Вишневский и Наталья Кузнецова — отправят свои жалобы завтра, 29 марта.

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM Павел Шапчиц, он также подаст кассационную жалобу на определение Санкт-Петербургского городского суда, оставившего без изменений аналогичный отказ Василеостровского районного суда рассматривать «дело Исаакия». Именно на основании этого определения Смольнинский районный суд позднее вынес и свое решение.

Впрочем, замечает Шапчиц, он не видит перспектив в этих обжалованиях и продолжает готовить обращение в Конституционный суд РФ. «В этом деле слишком много политики и слишком мало правоприменения. Не вижу перспектив, люди не слушают аргументы, мнение по всем вопросам у них уже имеется», — сказал он.

Юлия Карнаева REGNUM Внутри Исаакиевского собора

Накануне Василеостровский районный суд отказал ему в возобновлении «дела Исаакия» по вновь открывшимся обстоятельствам, сославшись на то, что граждане якобы не имеют права оспаривать решение о прекращении производства из-за новых обстоятельств, появившихся в деле.

«При этом имеется разъяснение президиума Верховного суда — правда, в отношении Гражданского процессуального кодекса — что все определения, которые препятствуют дальнейшему слушанию дела, подлежат пересмотру по вновь открывшимся обстоятельствам. Понятно, что суть правоотношений ни по ГК РФ, ни по Кодексу административного судопроизводства не изменилась совершенно. Так что Василеостровский райсуд, при всем моем уважении, написал полную ерунду», — добавил Шапчиц.

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Напомним, 15 марта Смольнинский райсуд, вслед за Василеостровским, отказался рассматривать «дело Исаакия» — жалобу на распоряжение КИО — по существу, так как это распоряжение якобы не нарушает прав истцов и вообще не несет никаких правовых последствий. При этом в суде было установлено, что РПЦ так и не направила в Смольный необходимое по федеральному закону заявление о желании получить в безвозмездное пользование Исаакиевский собор. Тем не менее суды сочли, что распоряжение КИО о плане передачи собора, даже в отсутствие такой заявки РПЦ, не несет никаких правовых последствий.

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