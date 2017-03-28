Москва, 28 марта, 2017, 14:42 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Правительство РФ внесло в Госдуму на ратификацию Соглашение с Лигой арабских государств (ЛАГ) о пребывании представительства Лиги арабских государств на территории России, передает корреспондент ИА REGNUM 28 марта.

Соглашение определяет цели и функции представительства, права и обязанности сторон и содержит положения о наделении представительства и его сотрудников привилегиями и иммунитетами, аналогичными тем, которые предоставляются в России другим международным организациям и их сотрудникам, отмечается в сопроводительных материалах к документу. Соглашение о пребывании представительства ЛАГ в России было подписано 2 июля 2015 года в Москве.

Лига арабских государств — региональная межправительственная организация, созданная в Каире 22 марта 1945 года. В настоящее время в состав Лиги входит 21 государства. В 2011 году Лига арабских государств приостановила членство Сирии (одно из государств — основателей ЛАГ) в панарабской организации, объяснив это тем, что Дамаск нарушил положения арабского плана по урегулированию сирийского кризиса.

Постоянное местопребывание штаб-квартиры ЛАГ — Каир. С января 1990 года действует представительство ЛАГ в Москве.

Как заявил глава МИД Катара шейх Хамад бен Джасем, Лига арабских государств решила исключить делегацию Сирии из участия в заседании панарабской организации на все то время, пока в стране будут продолжаться столкновения и пока Дамаск не примет план ЛАГ по урегулированию. положений арабского плана по урегулированию сирийского кризиса. Таким образом, Сирия — одно из государств — основателей ЛАГ — в ближайшее время не сможет участвовать в заседаниях организации. Как заявил глава МИД Катара шейх Хамад бен Джасем, Лига арабских государств решила исключить делегацию Сирии из участия в заседании панарабской организации на все то время, пока в стране будут продолжаться столкновения и пока Дамаск не примет план ЛАГ по урегулированию.

Постоянное местопребывание ее штаб-квартиры — Каир. С января 1990 года действует представительство ЛАГ в Москве.

Основным направлением деятельности представительства ЛАГ в Москве является содействие в реализации целей и задач меморандума о взаимопонимании между МИДом России и генеральным секретариатом ЛАГ и меморандума об учреждении Российско-Арабского форума сотрудничества, а также расширение сотрудничества между Россией и государствами-членами ЛАГ в экономической, культурной, научной и социальных областях, отмечают в правительстве.