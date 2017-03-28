Москва, 28 марта, 2017, 14:43 — ИА Регнум. Санкции США, введенные в отношении президента Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсана Илюмжинова, не мешают работать главе организации. Об этом, как передает «Р-Спорт», сообщил сам президент FIDE.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Я считаю, что санкции не мешают работать мне, — говорит он. — Единственное, я не смог присутствовать на матче в США, но все соревнования календаря FIDE были проведены».

Илюмжинов выразил уверенность, что ему удастся справиться со своими обязанностями.

«В интриги вступать не хочу», — добавил глава FIDE.

27 марта на официальном сайте FIDE появилась информация о том, что 26 марта на саммите организации в Афинах (Греция) Илюмжинов якобы объявил о своей отставке. Чуть позже президент FIDE опроверг данную информацию.

«Меня хотели сместить, но это не удалось сделать, — сказал Илюмжинов журналистам. — Я ничего не подписывал и в отставку не ухожу. Думаю, это дело рук американцев, и это называется подставой».

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