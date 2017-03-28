Лондон, 28 марта, 2017, 14:43 — ИА Регнум.



(сс) Elionas2 Брексит

Бывший лидер Партии независимости Соединённого Королевства Найджел Фарадж заявил, что в случае если выход Великобритании из ЕС обернется катастрофой, он покинет страну, сообщает The Independent.

С таким заявлением лидер движения за выход страны из европейского содружества выступил в интервью британским СМИ 27 марта. По его словам, в случае если Brexit обернется катастрофой, он «поедет жить куда-нибудь еще».

«[Brexit] не будет катастрофой. Мы только что смогли покинуть Титаник на спасательной шлюпке», — добавил он. «ЕС не работает».

Один из сторонников движения за сохранение страны в ЕС, позвонивший в эфир, спросил Фараджа, уйдет ли тот из политики, если Brexit окажется экономической катастрофой.

«Я не наблюдаю особой традиции [просьб о прощении]», — заключил он, обвинив бывшего премьер-министра страны Тони Блэра в том, что он не попросил прощения за войну в Ираке.