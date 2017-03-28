Луганск, 28 марта, 2017, 14:41 — ИА Регнум.



Цитата из к/ф «Свадьба в Малиновке». Реж. Андрей Тутышкин. 1967. СССР Доблестные командиры

Командиры подразделений ВСУ в больших масштабах обворовывают собственных солдат, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко на брифинге, передает Луганский информационный центр.

Как сообщил представитель, масштабные хищения денежного довольствия военнослужащих были выявлены в ходе проверки подразделений заместителем командующего оперативно-тактической группировки «Луганск».

Схема перевода наличных со счетов солдат на счета командиров была несложной: командиры подразделений заставили всех своих солдат сдать личные документы, в том числе и банковские карты. А потом с этих банковских карт деньги снимали «совершенно другие люди», рассказал Марочко.

Он также добавил, что военнослужащие ВСУ из-за больших масштабов хищений могут остаться не только без вооружения, но и без питания.

В свою очередь, подполковник призвал всех украинских солдат переходить в ряды Народной милиции ЛНР: «Мы призываем бойцов вооруженных сил Украины: переходите в ряды Народной милиции ЛНР, где вам будет обеспечено полное обмундирование и трехразовое питание».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, массовые нарушения дисциплины в рядах ВСУ стали обычным явлением. Зачастую украинские военнослужащие наносят себе увечья не в результате боев, а из-за неосторожного обращения с оружием и боеприпасами в состоянии алкогольного опьянения.

Так, ранее спикер ЛНР заявлял об инциденте, случившимся при разгрузке украинскими силовиками боеприпасов. Будучи пьяными, солдаты уронили боеприпас, который разорвался рядом с ними. В результате двое солдат погибли, четверо получили ранения различной степени тяжести.