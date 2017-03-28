Москва, 28 марта, 2017, 14:40 — ИА Регнум.



Pieter Kuiper Детское автокресло

Верховный суд России подтвердил право водителей перевозить детей, не достигших возраста 12 лет, без автокресел. При этом должны использоваться другие удерживающие средства в сочетании с ремнями безопасности, сообщает 28 марта РАПСИ.

Суд рассмотрел жалобу истца, жителя Екатеринбурга, которого в 2010 году оштрафовали на 3 тыс. рублей за нарушение требований к перевозке детей. Мужчина действительно перевозил своего ребенка в машине не в автокресле, однако воспользовался универсальным удерживающим устройством и ремнем безопасности.

Мужчина отстаивал свое право на такой вариант перевозки ребенка, однако с ним не согласились ни сотрудники Госавтоинспекции, ни судьи Верх-Исетского суда Екатеринбурга, ни судьи Свердловского областного суда. После этого екатеринбуржец обратился в Верховный суд России.

Судья Владимир Меркулов вынес решение в пользу истца, согласившись с тем, что детское удерживающее устройство может быть использовано для перевозки детей.

При этом он руководствовался правилами дорожного движения, где говорится, что детей до 12 лет необходимо перевозить в автомобилях, пользуясь детскими удерживающими устройствами, которые соответствуют весу и росту ребенка, или иными средствами, которые позволяют зафиксировать ребенка ремнем безопасности (исключая переднее сиденье).

«Из буквального толкования данной нормы следует, что перевозка детей до 12-летнего возраста на заднем сиденье транспортного средства возможна с использованием как детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, так и иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности», — отмечает Меркулов.

Как отмечают юристы, решение суда будет актуальным для родителей, перевозящих в автомобилях детей до 12 лет. В спорных ситуациях с дорожными инспекторами они смогут ссылаться на постановление, вынесенное Верховным судом РФ 16 февраля 2017 года.